فنانة مصرية انتقدت تضامن محمد سلام مع مواطني غزة فنالت ما تستحقه

وطن- انفجر المصريون غضبا في وجه الفنانة رشا مهدي، التي هاجمت بشكل غير مباشر الفنان محمد سلام بسبب موقفه الإنساني الداعم لقطاع غزة.

رشا مهدي وجهت رسالة عبر حسابها على موقع إكس، قالت فيها: “الفن رسالة .. الفن فكر و مشاعر وأحساس بيوصل لكل الناس، اللي شايف الفن تهريج و كلام فارغ دا شخص جاهل، الفن بيقدر يوصل اللي متقدرش الدبابات والطيارات توصله، انت فنان؟ يبقى استخدم أدواتك”.

الفن رسالة .. الفن فكر و مشاعر و احساس بيوصل لكل الناس!

اللي شايف الفن تهريج و كلام فارغ دا شخص جاهل!

الفن بيقدر يوصل اللي متقدرش الدبابات و الطيارات توصله!

انت فنان؟ يبقى استخدم أدواتك!

وصل رسالتك بالفن! وصل فكرك بالفن! وصل غضبك و شعورك بالفن!

مش بالمزايدات و المتاجرة بالام… — رشا مهدي Rasha Mahdi (@RashaMahdi) October 24, 2023

وأضافت: “وصل رسالتك بالفن! وصل فكرك بالفن! وصل غضبك و شعورك بالفن! مش بالمزايدات والمتاجرة بالآم الناس!!”.

موقف محمد سلام

رسالة رشا مهدي جاءت ردا على موقف الفنان محمد سلام، بعدما أعلن مقاطعته لموسم الرياض تضامنا مع مواطني غزة في ظل المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.

وكان سلام ظهر في مقطع فيديو، أعلن خلاله عدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 30 أكتوبر المقبل، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال إنه كان لديه أمل أن يتم تأجيل أو إلغاء موسم الرياض، أو أن تهدأ الأوضاع في قطاع غزة، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل.

وأضاف: “المفروض أسافر الرياض علشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات.. أنا مش متخيل إني أروح أعمل مسرحية وأهزر وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم”.

وأشار إلى أنه لا يقصد من عدم المشاركة سوى دعم الشعب الفلسطيني وليس أي شيء آخر، مؤكدا أن الفن رسالة، لكن الأحداث الحالية ليست مناسبة لمشاركته في تقديم أعمال كوميدية.

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غضب عارم من تغريدة رشا مهدي

تغريدة رشا مهدي فجرت غضبا عارما من قِبل المصريين ضدها، فقال المذيع محمد فارس: “الفن رسالة ده لما تستخدمه كاداة لكسب تعاطف وتوصيل فكرة ده زي فيلم the pianist او life is beautiful اللي كان وراهم المحتل عشان يروج لمظلوميته وانه مضطهد انما ايه الرسالة في ان واحد يعمل عمل كوميدي والناس حياتها بتروح وبيوتها بتدمر”.

وأضاف: “مهرجان القاهرة السينمائي تم تأجيله ونفس الوضع لمهرجان الموسيقى العربية ونفس الوضع لمهرجان الجونة وكل ده مراعاة لحساسية الوضع ومشاعر إخواتنا.. ليه هنا اللي بتهاجموا محمد سلام ومهاجمتوش القائمين على المهرجانات دي في مصر أو هاجموا نجيب ساويرس وإيه الفارق ؟.. هل المبرر إن محمد سلام قال دوافعه وعبر عنها طيب ما الدوافع دي هي الطبيعية والمنطقية اللي خلت باقي الأطراف تأجل احداث تانية وفي النهاية اللي قاله ده موقف يمثله هو إنما المؤسسات دي موقفها مرتبط بالفنانين كلهم والصناعة نفسها.. ببساطة في ناس بالبلدي استوطت طوبة محمد سلام اللي هو جه على الجرح والبطحة بس غلبان نقدر ندوس عليه ودخلوه في قصة الفن رسالة مع ان الراجل متكلمش عن رسالة الفن واتكلم عن عمل كوميدي القدرة على تقديمه والضحك اللي فيه بيتعارض مع الاحداث والمشاعر اللي اخواتنا بيمروا بيها . كلام محمد سلام مش كشف بطحة ناس كتير لا ده كشف جبنهم بهجومهم عليه هو لما اتكلم”.

وكتب صانع المحتوى معتز عسل: “طيب مش لما يبقى بيعترف بيكي كفنانة الأول تتكلمي على الرسالة ..؟! الرسالة دي في عمل زي المال والبنون ولن أعيش في جلباب أبي .. إنما مؤخرا أعمال لا تهم إلا المنتج والمؤلف والممثل .. مسلسلات أن تعيش اكتر من وقتها فقط”.

طيب مش لما يبقى بيعترف بيكي كفنانة الأول تتكلمي على الرسالة ..؟! الرسالة دي في عمل زي المال والبنون ولن اعيش في جلباب ابي .. إنما مؤخرا اعمال لا تهم إلا المنتج والمؤلف والممثل .. مسلسلات أن تعيش اكتر من وقتها فقط .. — Motaz Assal (@MotazAssal) October 25, 2023

وغرد الصحفي رمضان حسن: “لا الفن ريالات ودولارات خضراء.. الترفيه بتاع السعودية حسسني إنكم هنا مش لاقيين تاكلوا ورخصتونا كتير-أغلبكم الحقيقة يا رشا”.

وكتب الناشط حازم: “هو كان رايح يعمل أيام السادات الجزء التاني؟ ده رايح يعمل مسرحية كوميدية عشان الناس تضحك وإخواتهم تحت الأنقاض ولا حضرتك جاية في أي إنبطاح وخلاص”.