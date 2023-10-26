طفل فلسطيني أفاق تحت ركام منزله المقصوف ليجد قدمه مقطوعة وملقاة بجانبه

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه طفل فلسطيني يروي كيف نجا من الموت المحقق بمعجزة، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لمنزلهم في غزة، والذي تسبب ببتر إحدى قدميه.

وروى الطفل الذي بدا على سرير في أحد المشافي، أنه أفاق من الغيبوبة فوجد أن قدمه “مقطوعة ومرمية بجانبه” حسب وصفه، وبقي لساعة كاملة لا يقوى على الحراك إلى أن جاء شخص وأسعفه.

طفل فلسطيني يفقد قدمه في قصف للاحتلال

وتابع الطفل الذي بدت يداه ملفوفتين بشاش طبي بنبرة تأثر، أنه كان يهوى لعب كرة القدم وكان سعيداً بهذه الهواية، بينما الآن لم يعد يستطيع اللعب بسبب فقدانه قدمه ويداه الملفوفتان بالجبس.

وأردف وهو يبكي: “كلو بسبب الاحتلال ولولاه لما جرى لنا ذلك”.

اقرأ أيضا:

الاحتلال ينتهج حرب إبادة ضد الفلسطينيين

ولليوم الـ 20 على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن استشهاد 7028 فلسطينيا بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسناً.

كما أسفر العدوان الإسرائيلي عن إصابة 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض، وفق أحدث الإحصائيات التي تتبدل على مدار الساعة نظرا لاستمرار القصف الوحشي.