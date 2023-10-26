خطة اجتياح غزة بريا بمشاركة أمريكية.. إغراق الأنفاق بغاز الأعصاب واغتيال آلاف المقاومين

وطن- تتوقع المقاومة الفلسطينية، أن تقوم إسرائيل بإغراق الأنفاق في قطاع غزة بغاز الأعصاب والأسلحة الكيميائية تحت مراقبة قوات الكوماندوز الأمريكية كجزء من هجوم مفاجئ على قطاع غزة.

جاء ذلك حسبما نقل موقع ميدل إيست آيقال مصدر عربي رفيع المستوى مطلع على شؤون المقاومة، من دون أن يكشف عن هوية المصدر.

وقال المصدر إن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على تحقيق عنصر المفاجأة من أجل اختراق أنفاق غزة وإنقاذ ما يقدر بنحو 220 أسير وقتل آلاف المقاومين التابعين لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة لحماس.

وأضاف أن الخطة تعتمد على عنصر المفاجأة لكسب المعركة بشكل حاسم، باستخدام الغازات المحرمة دوليا، وخاصة غاز الأعصاب، والأسلحة الكيميائية، موضحا أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب إلى الأنفاق.

ووفق المصدر، ستشرف قوة دلتا الأمريكية على ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب إلى الأنفاق، وهي غازات يمكنها شل الحركة الجسدية لفترة تتراوح بين ست إلى 12 ساعة.

وبحسب الخطة، سيتم خلال هذه الفترة اختراق الأنفاق وتحرير الأسرى وقتل الآلاف من مقاتلي القسام.

تواصل أمريكي إسرائيلي مستمر

يشار إلى أن الحوار مفتوح والتواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الاجتياح البري المتوقع لقطاع غزة.

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وأجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، مكالمات هاتفية شبه يومية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت لمناقشة العمليات، وتم إرسال كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين المطلعين على حرب المدن إلى إسرائيل.

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، وحضوره جلسة التخطيط للاجتياح، شارك عن طريق الخطأ صورة يقال إنها كشفت عن وجوه ثلاثة من كوماندوز قوة دلتا الذين كانوا يقدمون المشورة لإسرائيل بشأن تحرير الأسرى، وتم حذف المنشور في وقت لاحق.

حملة الخداع

وتقول المعلومات المسربة إن تأخير إسرائيل في غزوها البري هو معلومات مضللة تهدف إلى كسب عنصر المفاجأة في هجوم متعدد الأوجه سيشمل هبوط قوات كوماندوز إسرائيلية في شمال غزة وعلى طول الساحل.

وبحسب المصدر، فقد تم بالفعل الاتفاق على التفاصيل العملياتية للهجوم.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أفادت بأن إسرائيل وافقت على تأجيل غزوها البري المتوقع لإتاحة المزيد من الوقت للولايات المتحدة لنشر أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت لاحق، إنهم يستعدون لغزو بري لكنه لم يذكر التوقيت أو تفاصيل أخرى.

كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى تسريبات تتعلق بالانقسامات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية المكونة من ثلاثة أعضاء، وهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت.