جماهير سيلتك الاسكتلندي ترفع الأعلام الفلسطينية في دوري أبطال أوروبا (شاهد)

وطن- رفعت جماهير سيلتك الاسكتلندي الأعلام الفلسطينية، الأربعاء، خلال المباراة الماضية أمام أتلتيكو مدريد، تضامناً مع فلسطين وغزة، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

وهتفت جماهير سيلتك الاسكتلندي طوال مباراة فريقها أمام منافسه أتلتيكو مدريد، بعبارة: ” لن تسيروا وحدكم”، ورفع الأعلام الفلسطينية، تضامناً مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية هي الأعنف على قطاع غزة لليوم ال20 على التوالي.

رفع جماهير سيلتك الاسكتلندي الأعلام الفلسطينية

وليس غريباً على جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي فعل هذا الأمر والتضامن مع فلسطين برفع علم بلادها داخل مدرجات الملعب والهتاف لهم، فهو يعد من الأكثر النوادي المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني.

وكانت أندية رياضية ورياضيين قد عبروا عن تضامنهم مع فلسطين، إثر ما يتعرض لهم أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، إلى جانب قصف البيوت وتدمير المستشفيات والمساجد على رؤوس من فيها دون سابق إنذار.

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مباراة سيلتك الاسكتلندي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وخيم التعادل الإيجابي بين سيلتك الاسكتلندي وأتلتيكو مدريد، الأربعاء، بهدفين لكليهما، في منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور المجموعات.

كما وسجل هدفي سيلتك الاسكتلندي اللاعب كيوكو فوروهاشي في الدقيقة ال4، ولويس بالما في الدقيقة ال28.

وأحرز أتلتيكو مدريد هدفي التعادل في الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب أنطوان غريزمان، وألفارو موراتا في الدقيقة ال53.

كما وشهدت المباراة طرد نجم أتلتيكو مدريد رودريغو دي بول بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال82.

ويحتل فريق سيلتك الاسكتلندي في أدنى ترتيب مجموعته في منافسات دوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة.

فيما يتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، كما وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فيينورد برصيد 6 نقاط.