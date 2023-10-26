تيبو كورتوا يستفز العرب ويغضب جمهوره بجمع تبرعات سرية للإسرائيليين

وطن- واصل حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا، دعمه لإسرائيل في حربها المروعة التي تشنها على قطاع غزة حاليا.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن دعم تيبو كورتوا وزوجته لإسرائيل يتخطى منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الحارس البلجيكي وزوجته الإسرائيلية عارضة الأزياء ميشال جيرزيج، تبرعا بنحو 200 ألف شيكل (حوالي 50 ألف دولار) لصالح الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة، أن كورتوا وجيرزيج، اللذين تزوجا قبل أشهر في كان جنوبي فرنسا، أبقيا على تبرعاتهما للإسرائيليين قيد الكتمان.

وكان كورتوا قد أظهر دعما كبيرا لدولة الاحتلال على الرغم من المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وسبق أن كتب حارس ريال مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “أنا أشعر بالحزن الشديد جراء الوضع، أرسل الحب والدعم لأصدقائي وعائلتي في إسرائيل، وآمل أن ينتهي الكابوس قريبًا”.

تبرعات سرية

وكان كورتوا وزوجته قد حاولا أن يخفيان دعمهما للإسرائيليين بأموال، واستعانا بأصدقائهما من أجل جمع تبرعات للمتضررين منذ السابع من أكتوبر.

ومتجاهلا الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، حاول كوروتوا توفير منازل للإسرائيليين لشراء منازل بديلة عن تلك التي تضررت.