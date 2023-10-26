انهيار صحفي فلسطيني بالضفة بعد تلقيه نبأ استشهاد عائلته في غزة (مشهد مؤثر)

وطن- وثّق مقطع فيديو، لحظات مأساوية لتلقي مصور صحفي فلسطيني نبأ استشهاد عائلته في قطاع غزة، بينما كان يباشر عمله في الضفة الغربية.

وكان المصور الصحفي محمد الفرا، يتابع الأحداث ويغطي فعالية في مدينة البيرة في الضفة الغربية، وهناك جاءه نبأ استشهاد عائلته في قصف إسرائيلي على القطاع المحاصر.

وشوهد المصور الفلسطيني وهو منهار من البكاء حزنا على استشهاد عائلته، فيما اصطف حوله زملاؤه سعيا للتخفيف عنه.

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شهداء الصحافة في غزة

ودفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا جراء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة، سواء بين استهداف مباشر لهم أو لأسرهم، فيما تم إحصاء استشهاد 23 صحفيا على الأقل.

وكان مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح قد فقد زوجته واثنين من أبنائه وحفيده جراء استهداف مباشر شنه جيش الاحتلال على منزل نزوحوا إليه في مخيم النصيرات.

كما استشهدت الصحفية في إذاعة الأقصى دعاء شرف وطفلتها جراء استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزلها في قطاع غزة.

وفقد أيضا الصحفي الفلسطيني هاني المغاري الذي يعمل لدى قناة “الأقصى”، 20 فردا من عائلته جراء غارة إسرائيلية.

وتسببت الغارات الإسرائيلية أيضا تدمير أكثر من 50 مؤسية إعلامية بالكامل، بجانب 22 إذاعة محلية توقفت عن العمل.

وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قد كشفت عن أن هناك أكثر من ١٣٠٠ صحفي تم استهدافهم ما بين شهداء وجرحى من الحرب على قطاع غزة.