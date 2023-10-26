الحرب الإسرائيلية على غزة.. ضربة قوية لمشروعات محمد بن سلمان

وطن- نشرت صحيفة تليغراف، تقريرا حول تأثير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على منتدى دافوس الصحراء الذي يُقام في المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الرؤساء التنفيذيين لأكبر البنوك وأغنى صناديق الاستثمار في العالم توجهوا إلى الرياض لحضور منتدى أطلق عليه اسم دافوس الصحراء – مبادرة الاستثمار المستقبلي السنوية للمملكة العربية السعودية.

يُشارك في المنتدى، رئيس “جولدمان ساكس” ديفيد سولومان، ومؤسس “بلاك روك” لاري فينك، وجيمي ديمون من جي بي مورجان تشيس.

يعد هذا الحدث، الذي عُقد لأول مرة في عام 2017، جزءًا من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفتح السعودية أمام الاستثمار الخارجي كجزء من مشروع رؤية 2030 الذي تبلغ قيمته تريليون دولار (820 مليار جنيه إسترليني) لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط، وفق التقرير.

منتدى هذا العام قد لا يكون أكثر من مجرد متجر للأحاديث. ولقد أدت الأوضاع في غزة إلى زعزعة الثقة ليس في المنطقة فحسب، بل في الاقتصاد العالمي ككل.

وقال رئيس شركة “بلاك روك”، لاري فينك: “ليس هناك شك في أنه إذا لم يتم حل هذه الأمور، فمن المحتمل أن يعني ذلك مزيدًا من الإرهاب العالمي، وهو ما يعني المزيد من انعدام الأمن، وهو ما يعني أن المجتمع سيكون خائفًا ونرى انكماشًا في اقتصاداتنا”.

مخاوف من تصاعد الصراع

وأثارت الحرب مخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة مما قد يقوض الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال جيرالد فيرستين، الدبلوماسي السابق ومدير شؤون شبه الجزيرة العربية في جامعة هارفارد: “هناك قدر كبير من القلق بشأن احتمال توسع الصراع إلى جبهة ثانية إذا قام حزب الله وغيره من الجماعات الموالية لإيران بتحدي إسرائيل في الشمال”.

وأضاف: “قد يكون لذلك تداعيات في منطقة الخليج، وسيؤثر ذلك بالطبع على مواقف الناس تجاه الأمن في المملكة العربية السعودية”.

الهدف الأساسي لخطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو تقليل اعتماد المملكة على النفط من خلال التركيز على السياحة والتكنولوجيا والطاقة الخضراء وتجارة التجزئة.

ويأتي أكثر من نصف الإيرادات الحكومية من النفط والغاز، وهو وضع أصبح غير مستدام على نحو متزايد مع انتقال الاقتصادات الكبرى إلى صافي الصفر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن يصل الطلب العالمي على الوقود الأحفوري إلى ذروته قبل نهاية هذا العقد.

واستجابة لذلك، يخطط محمد بن سلمان لبناء مدن جديدة في الصحراء ومراكز سياحية على الساحل لجذب الشركات الناشئة والمصطافين إلى المنطقة. كما تنفق المملكة العربية السعودية بسخاء على الرياضة لرفع مكانة البلاد على المستوى الدولي.

ومن الأمور الأساسية في هذه الخطط، الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي. ويمثل الاستثمار الخارجي حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي منذ عام 2017، لكن محمد بن سلمان يأمل في تعزيزه إلى حوالي 6%.

يسمح دافوس الصحراء، لولي العهد بعرض مشاريع مثل نيوم، المدينة الصحراوية المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

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الاستثمار الأجنبي في السعودية

وأطلقت المملكة صندوق نيوم للاستثمار، الذي يخطط لتطوير مشاريع مشتركة وشراكات مع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين.

وحتى الآن، لم تنجح الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة العربية السعودية.

وتساءل سيريل فيدرشوفن، مؤسس شركة Verocy، وهي شركة استشارية للمخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “هل يحصلون على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يريدونه؟.. لا، إنهم ليسوا كذلك”.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية 1.7 مليار دولار بين أبريل ويونيو، وهو أقل بمقدار الخمس عما كان عليه في نفس الفترة من عام 2015.

يقول جيمس سوانستون، خبير شؤون الشرق الأوسط في شركة كابيتال إيكونوميكس: “لقد كانت منخفضة بشكل ملحوظ.. إنهم يكافحون حقًا لجذب المستثمرين الأجانب.”

يقول سوانستون: “السعودية لديها خطط كبيرة لإنجاز كل ذلك، لكن احتياجات التمويل هائلة للغاية، ولم تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع هذه المشاريع، ولهذا السبب شهدنا زيادة في الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة وصناديق الاستثمار العامة.”

ولا تزال عائدات النفط تشكل 57% من المالية العامة في المملكة العربية السعودية. وخفضت المملكة وحليفتها روسيا الإنتاج خلال الصيف في محاولة لرفع الأسعار.

وكانت هذه السياسة ناجحة إلى حد كبير، حيث ارتفع خام برنت من مستوى منخفض بلغ 71 دولارًا للبرميل في يونيو إلى ما يزيد قليلاً عن 88 دولارًا للبرميل.

ويقول سوانستون: “يمكنك ضم النقاط معًا والقول إن الحكومة السعودية قامت بتغطية التكلفة بنفسها عندما لم يرغب المستثمرون الأجانب في ذلك.. المشكلة هي أنه في غضون عامين، إذا انخفضت أسعار النفط، على سبيل المثال، إلى 60 دولارًا أو شيء من هذا القبيل، فهل يمكنهم حقًا الاستمرار في تمويل كل هذه المشاريع؟”.

وفي عام 2003، أعلن الملك الراحل عبد الله عن خطط لبناء ست مدن جديدة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وفي أعقاب الأزمة المالية، تم بناء مدينة واحدة فقط – مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، شمال جدة. أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق على المشروع

ويقول سوانستون: “لقد قالوا إن عدد سكانها سيبلغ مليون نسمة، وسوف تنافس دبي كميناء”. “اليوم بالكاد يُستخدم كميناء ويعيش هناك حوالي 7000 شخص”.

وتساءل: “عندما تكون هناك حاجة إلى هذا القدر من الإنفاق، فهل تمتلك المملكة العربية السعودية، حتى مع ثروتها الهائلة، القدرة على تمويل ذلك في العقد المقبل؟”.

الحرب على غزة تهد طموحات ابن سلمان

إلى جانب تحديات الاستثمار، تهدد الحرب الإسرائيلية على غزة بعرقلة ما يسمى بـ “الصفقة الضخمة” التي يعقدها محمد بن سلمان.

وكانت المملكة العربية السعودية تضع خططًا للاعتراف بإسرائيل في صفقة تاريخية تهدف إلى الدخول في حقبة جديدة من السلام في الشرق الأوسط. وكانت المفاوضات مستمرة منذ أشهر ولكن يعتقد الآن أنها توقفت مؤقتا.

وقال جيمي ديمون، رئيس بنك جي بي مورغان، للحاضرين في مبادرة مستقبل الاستثمار: “على الرغم مما حدث في إسرائيل، فإنني أحثكم جميعًا على مواصلة هذا الجهد. إنها الطريقة الوحيدة للوصول إلى هناك مع بعض القيادة من المملكة العربية السعودية، ولشعوب الشرق الأوسط”.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أيضًا أن يوجه الصراع ضربة قوية لآمال المملكة العربية السعودية في جذب السياح الدوليين. سيكون المصطافون أكثر حذراً عند زيارة الشرق الأوسط.