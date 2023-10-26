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    رياضة

    التونسي الحفناوي يخسر لقب أفصل سباح لعام 2023 لدعمه فلسطين (صور)

    السباح الدولي التونسي الحفناوي يخسر لقب أفضل سباح لعام 2023 بسبب تضامنه مع القضية الفلسطينية
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    السباح التونسي الحفناوي
    أحمد أيوب الحفناوي

    وطن- رغم التألق الملفت لأنظار الجميع للسباح الدولي أحمد الحفناوي في المسابقات الدولية، إلا أنه خسر لقب الحصول على أفضل سباح لعام 2023، بسبب تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم ال20.

    وأعلن الاتحاد الدولي للسباحة عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، فوز السباح الصيني الدولي كين هايانغ، بلقب أفضل سباح لعام 2023، في الاستفتاء الذي نظمه الاتحاد عبر موقعه الرسمي.

    التونسي أحمد الحفناوي ولقب أفضل سباح لعام 2023

    وكان الاتحاد الدولي للسباح قد فتح في وقت سابق، المجال للجماهير من كافة أنحاء العالم من أجل التصويت على استفتاء لقب أفضل سباح في العالم لسنة 2023.

    كما وفتح ذلك الشكوك في الشارع الرياضي التونسي ووسائل الإعلام، بشأن عدم تمكن السباح الدولي أحمد الحفناوي قد خسر الجائرة، على خلفية موقفه المساند للقضية الفلسطينية عبر حسابه على منصة الانستغرام.

    الاتحاد الدولي للسباحة
    نتائج استفتاء الاتحاد الدولي للسباحة

    تضامن أحمد الحفناوي مع فلسطين

    وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحصول التونسي أحمد الحفناوي قد حصل على نسبة 79% في الاستفتاء للاتحاد الدولي للسباحة، إلا أن الصورة غير موجودة في موقعه الرسمي.

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    وفي سياق آخر متصل، فقد هدد السباح المصري الدولي عبد الرحمن سامح بالقتل، على إثر تضامنه مع فلسطين، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية لمسافة 50 مترا فراشة في مسابقة كأس العالم للسباحة بدولة اليونان.

    استفتاء الاتحاد الدولي للسباحة
    نتيجة فوز السباح التونسي الحفناوي في استفتاء الاتحاد الدولي للسباحة

    كما وتعرض الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي لكرة القدم للإيقاف ل7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، إلى جانب فسخ نادي ماينز الألماني عقده مع الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي بسبب تضامنهم مع  القضية الفلسطينية.

    يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر 7 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 18 ألف ويزيد جريح ومفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة نتيجة القصف العشوائي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.

    أحمد الحفناوي السباح الدولي التونسي
    التونسي أحمد الحفناوي
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