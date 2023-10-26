التونسي الحفناوي يخسر لقب أفصل سباح لعام 2023 لدعمه فلسطين (صور)

وطن- رغم التألق الملفت لأنظار الجميع للسباح الدولي أحمد الحفناوي في المسابقات الدولية، إلا أنه خسر لقب الحصول على أفضل سباح لعام 2023، بسبب تضامنه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم ال20.

وأعلن الاتحاد الدولي للسباحة عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، فوز السباح الصيني الدولي كين هايانغ، بلقب أفضل سباح لعام 2023، في الاستفتاء الذي نظمه الاتحاد عبر موقعه الرسمي.

التونسي أحمد الحفناوي ولقب أفضل سباح لعام 2023

وكان الاتحاد الدولي للسباح قد فتح في وقت سابق، المجال للجماهير من كافة أنحاء العالم من أجل التصويت على استفتاء لقب أفضل سباح في العالم لسنة 2023.

كما وفتح ذلك الشكوك في الشارع الرياضي التونسي ووسائل الإعلام، بشأن عدم تمكن السباح الدولي أحمد الحفناوي قد خسر الجائرة، على خلفية موقفه المساند للقضية الفلسطينية عبر حسابه على منصة الانستغرام.

تضامن أحمد الحفناوي مع فلسطين

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحصول التونسي أحمد الحفناوي قد حصل على نسبة 79% في الاستفتاء للاتحاد الدولي للسباحة، إلا أن الصورة غير موجودة في موقعه الرسمي.

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وفي سياق آخر متصل، فقد هدد السباح المصري الدولي عبد الرحمن سامح بالقتل، على إثر تضامنه مع فلسطين، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية لمسافة 50 مترا فراشة في مسابقة كأس العالم للسباحة بدولة اليونان.

كما وتعرض الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي لكرة القدم للإيقاف ل7 مباريات من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، إلى جانب فسخ نادي ماينز الألماني عقده مع الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

يذكر بأن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد بلغت أكثر 7 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، ونحو 18 ألف ويزيد جريح ومفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة نتيجة القصف العشوائي، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.