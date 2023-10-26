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    رياضة

    إيقاف يوسف عطال لاعب نيس الفرنسي لتضامنه مع فلسطين

    رابطة الدوري الفرنسي تقرر إيقاف الجزائري يوسف عطال ل7 مباريات بسبب منشور تضامن فيه مع فلسطين
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إيقاف يوسف عطال
    يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي

    وطن- أعلنت رابطة الدوري الفرنسي الممتاز، إيقاف يوسف عطال الجزائري لاعب نادي نيس الفرنسي، الأربعاء، بسبب منشور تضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم ال20 على التوالي.

    وعاقبت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي الممتاز، الأربعاء، النجم الجزائري الدولي يوسف عطال لاعب نادي نيس، بالإيقاف لمدة 7 مباريات بسبب تضامنه مع فلسطين.

    إيقاف يوسف عطال لتضامنه مع فلسطين

    وقالت شبكة “RMC” الفرنسية، بأن رابطة الدوري الفرنسي أوقفت اللاعب الجزائري يوسف عطال لاعب نادي نيس لكرة القدم، لمدة 7 مباريات، حيث ستبدأ العقوبة في ال31 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى نهاية هذا العام.

    يوسف عطال
    اللاعب يوسف عطال

    وكان الجزائري يوسف عطال، قد تضامن مع فلسطين بنشر مقطع فيديو للداعي الفلسطيني محمود الحسنات عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، حيث دعا الأخير على اليهود بيوم أسود لهم، وهو ما أثار الجدل الواسع ضد اللاعب في فرنسا.

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    وعلى الرغم من حذف اللاعب الجزائري عطال للفيديو المنشور الذي تضامن فيه مع فلسطين، إلا أنهم اعتبروا ذلك بمعاداة للسامية وفيه دعوات إلى العنف.

    اعتذار يوسف عطال

    كما واعتذر يوسف عطال الجزائري، بشأن نشر مقطع فيديو تضامن فيه مع فلسطين بعد حذفه عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، ” أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”.

    اللاعب يوسف عطال
    إيقاف يوسف عطال بسبب منشور تضامن فيه مع فلسطين

    وتابع عطال حديثه، ” أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، كما أنني أدعم جميع الضحايا”.

    لكن نادي نيس الذي يلعب في صفوف اللاعب يوسف عطال، قد أعلن إيقافه إثر منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين في ال18 من شهر أكتوبر الجاري وحتى إشعار آخر، قبل إصدار عقوبة ضد اللاعب بالإيقاف ل7 مباريات قادمة مع الفريق الفرنسي.

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