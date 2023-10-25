ياسر العظمة يوجه رسائل لغزة ومحتليها والعرب المتخاذلين عن نصرتها (فيديو)

وطن – شارك الفنان السوري ياسر العظمة نجم المسلسل الشهير الناقد مرايا فيديو عبر فيه عن الوضع الذي آلت إليه فلسطين بسبب تخاذل أنظمة العالم العربي عن الوقوف في صف المخططات والمؤامرات التي كانت علنية ولا تخفى على أحد.

ونشر العظمة فيديو على منصة إكس أشار فيه بأسلوبه المعتاد ولهجته الشامية للخذلان العربي للقضية الفلسطينية: “منقعد نحن العرب منحكي ومنتسلى ومنثرثر بالسياسة والاقتصاد والتربية وكل شي، وبيتضحلنا أن البلد رح تطير من بين أيدينا ونحن عم نقول لنشوف شو رح يصير”.

وأضاف نجم سلسلة مرايا الناقدة المعروفة عربياً بجرأتها في انتقاد فساد النظام السوري والعربي: “بحذرونا من زلزال قادم أو عاصفة هوجاء أو فيضان أو طوفان ونحن عم ننتظر ونقول: لنشوف شو رح يصير”.

وأردف الممثل السوري بلهجته المحلية السورية: “بقولولنا رح نساوي شرق أوسط جديد بقولوها علناً بيدحشوا تمهم بآذاننا وبيصرخوا: رح نساوي شرق أوسط جديد.. نحن منفتح تمنا ومنرخي حنكنا ومنقول: لنشوف شو رح يصير”.

رسائل للعرب المتخاذلين عن نصرة غزة

ومن أبرز ما ذكره الفنان السوري ياسر العظمة عن إسرائيل والدول الداعمة لها التي تسببت بمأساة فلسطين وغزة باللهجة الشامية:

بقولونا رح نعمل صومال جديدة ببلادكم رح نسعى لإيجاد فوضى خلاقة ونحن عم نقول: ايه لنشوف شو رح يصير.

بهددونا بتقسيم بلادنا بقلولنا النا ها مو لغيرنا جهاراً نهاراً بالصحافة والإعلام المرئي والمقروء والمسموع والأقمار الصناعية وجميع وسائل الإعلام رح نساوي كذا وكذا

بشرحوا خططهم السرية دون تحفظ ولا مواربة ولا خجل بقلهم رح يخربوا ويدمروا ويقتلوا ويفجروا ويسرقوا وينهبوا ويزعزعوا الاستقرار ونحن منقول: ايه لنشوف شو رح يصير.

وختم العظمة حديثه في الفيديو بالقول بسخرية: “مارح يصير أكتر مما صار فات الدب للكرم بمعرفة منا وبعلم وأنتو بتعرفوا بقية الفيلم وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ياأهلنا في غزة

أنتم في القلب والعين pic.twitter.com/sxcdKgVfHP — Yaser Alazmeh ياسر العظمة (@YaserAlazmeh) October 19, 2023

رسالة ياسر العظمة للاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن ياسر العظمة شارك عبر حسابه على منصة إكس العديد من الفيديوهات التي تعبر عن تضامنه مع غزة والقضية الفلسطينية وذكر في إحدى فيديوهاته عن سكان غزة: “أنتم في القلب والعين”.

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كما شارك نجم سلسلة مرايا منشوراً عن غزة كتب فيه: “أهالي غزّة الصامدين في أرض فلسطين لايعرف الوجع إلا من ذاق آلامه .. ولا قسوة التشرد إلا من هجّر عن وطنه”.

وأكمل منشوره بأنه لا يعرف “لوعة الفقد إلا من خسر ذويه .. من سوريا وشعبها الذي يشاطركم أحزانكم ومآسيكم”.

وختم العظمة حديثه برسالة لشعب غزة: “كل دعم وتعاطف وإكبار أنتم في القلب والعين أهلنا في غزة” وللاحتلال: “للعدو الصهيوني الأحمق المذلّة والخسران”.