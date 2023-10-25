“والله لو معايا تاني لأتبرع”.. مصرية تتبرع بكامل ميراثها نصرة لأبناء غزة

وطن – أشاد رواد منصات التواصل بخطوة سيدة مصرية تدعى الحاجة نصرة عبد الفتاح، بعدما تبرعت بكل ميراثها لأبناء قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي والذي يتعرض لحملة قصف همجية.

ونقلت وسائل إعلام تفاصيل تبرع الحاجة نصرة، التي تنحدر من محافظة المنوفية والتي أكدت أنها ستكرر ما فعلت لو كان معها أكثر مما لديها الآن.

وذكرت السيدة المصرية المتبرعة: “والله لو معايا تاني لأتبرع” لتلقى إشادة واسعة من رواد منصات التواصل، حيث قدمت 400 غرام ذهب إلى الأزهر الشريف لصالح حملة دعم فلسطين.

إشادة واسعة بمصرية تبرعت لأهل غزة

ولفتت شبكة “رصد” إلى أن نصرة عبد الفتاح تأثرت بالأحداث الجارية في غزة من قصف وحصار وحشي مستمر لأكثر من أسبوعين.

وغرد علي بن سالم الراشدي عن خطوة السيدة عبر منصة إكس: “ربح البيع يا حاجة نصرة وسيكون العوض في الجنة أساور من ذهب وفضة وقصور تجري من تحتها الأنهار ربح البيع وربحت الصفقة”.

وكتب حساب “الأسطورة” عن الحاجة نصرة: “ونعم المرأة الماجدة هي .. نسأل الله لها الغنى في الدنيا والآخرة”.

وحول الجهة التي وصلتها التبرعات كتب مغرد آخر: “الأزهر الشريف مؤسسة محترمة و بإذن الله تصل أموالك كاملة لوجه الله لأهل غزة و يجعل الله لك في الجنة أضعاف أضعافها”.

وأضاف المتابع: “الزكاة لا تقل عن الحج و الاثنين من أركان الإسلام الخمسة.. الله يحفظها من كل سوء”.

مساعدات إنسانية إلى غزة

وذكر حساب آخر يحمل اسم “مامادو المسلم”: “اسأل الله أن يبارك لها وأن يتقبل منها .. لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون.. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة”.

وبادر العديد من المواطنين العرب والمسلمين حول العالم إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر التبرع لجهات مختلفة تتكفل بإيصالها.

وقبل أيام دخلت شحنات مساعدات إنسانية عبر معبر رفح إلى داخل القطاع المحاصر، لكنها بحسب متابعين خطوة لا تكفي لإيقاف القصف الوحشي المستمر بحق المدنيين في مختلف أحياء غزة السكنية.