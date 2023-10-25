شاهد ما كان يفعله أبناء وائل الدحدوح قبل استشهادهم.. فيديو مؤثر

وطن – تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو مستعاد لابني مراسل قناة “الجزيرة” وائل الدحدوح، اللذين استشهدا، الأربعاء، جراء القصف الإسرائيلي على مكان نزوحهما في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وبدا “محمود و شام وائل الدحدوح”، في مقطع الفيديو المتداول الذي لاقى تفاعلا كبيرا وهما ينقلان باللغة الإنجليزية، ما تتعرض له مدينتهما من إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي.

يفضحان جرائم الاحتلال بالإنجليزية

وظهرت شام في المقطع الذي رصدته “وطن” وهي تقول: “هل تعلم ماذا يحدث في قطاع غزة؟”، ويتدخل شقيقها ليقول إنه أول يوم يعيش قطاع غزة فيه غزة بلا كهرباء وانترنت ومياه ويتم استهداف المنازل الآمنة”.

وتقول شام في المقطع ذاته وهي تستعرض مشاهد الدمار وحطام المباني: “لقد تم تدمير أحياء بأكملها.. ليس هناك مكان آمن في غزة”.

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ويقول محمود وائل الدحدوح في الفيديو: “هذه هي الحرب الأشرس والأعنف التي عشناها في غزة”.

وتتساءل الشهيدة شام الدحدوح هي الأخرى: “أين هي حقوق الإنسان أين القوانين الدولية؟ أين دول العالم لترى ما يحدث لنا؟”

ويخاطب الشهيدان العالم معاً في نهاية الفيديو: “هل يمكن مساعدتنا على البقاء قيد الحياة؟”

وكانت قناة “الجزيرة” قالت في بيان لها إن عائلة الدحدوح نزحت إلى المنزل الذي تعرض للقصف الأربعاء “بعد دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سكان الجزء الشمالي من القطاع للنزوح جنوبا”.

وحثت القناة “المجتمع الدولي على التدخل العاجل لوضع حد لهذه الهجمات الهمجية وحماية أرواح الأبرياء”، محمّلة إسرائيل “المسؤولية” عن سلامة مراسليها وطواقمها في غزة.