مؤرخ إسرائيلي شهير: حماس حركة نضالية تحررية وليست تنظيما إرهابيا (فيديو)

وطن- أكد المؤرخ الإسرائيلي “إيلان بابيه”، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس وكافة الفصائل المقاتلة إلى جانبها في غزة “حركات تحرر وطنية” وليست منظمات إرهابية كما يصفها الاحتلال والغرب.

وقال “بابيه” في لقاء متلفز مع قناة “الجزيرة” القطرية، إن حماس هي حركة تحرر وطني ومقاومة وليست منظمة إرهابية كما يروج لها.

وأضاف: “كان سهلاً للغاية بعد 11 سبتمبر بسبب تنظيم القاعدة والأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة أن يتم ربط أي جماعة إسلامية سياسية بفكرة الإرهاب.

وتابع “إيلان بابيه”: “بشكل أكثر تحديداً لم يكن هناك فرق بين الدولة الإسلامية والقاعدة وحماس وحزب الله والجهاد لقد وضعوا جميعاً في الصندوق نفسه صندوق الإسلام العربي الإرهابي”.

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حركات المقاومة في غزة

ومن أبرز ما قاله المؤرخ الإسرائيلي “إيلان بابيه” عن حركات المقاومة في غزة: