فيديو لا يتحمله بشر يوثق لحظة استشهاد رضيع فلسطيني جراء قصف إسرائيلي

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة استشهاد رضيع فلسطيني طالته غارة إسرائيلية ضمن الحرب المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وشوهد عدد كبير من الأطباء وهم يحاولون إنقاذ الرضيع الفلسطيني في أحد المستشفيات، ويبدو أن الرضيع كان قد وُلد قبل بضعة أيام أو أسابيع.

وباءت محاولة الأطباء الفشل، حيث استشهد الرضيع جراء إصابته، وظهر على جسده الآثار الوحشية التي طالته جراء القصف الإسرائيلي.

حاول الأطباء إنقاذ حياته لكن لم يفلحوا.. رضيع فلسطيني ارتقى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة قبل قليل pic.twitter.com/EHM8tDy3ok — رضوان الأخرس (@rdooan) October 21, 2023

الحرب الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة

يُشار إلى أن الحرب الإسرايئلية على قطاع غزة سجلت حتى الآن، 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و967 سيدة إضافة إلى13561 جريحا منذ السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وفي توثيق لاستهداف جيش الاحتلال للأطفال، قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال / فرع فلسطين، إن 120 طفلا فلسطينيا يقتلون بشكل يومي إثر الغارات الإسرائيلية.

وقالت الحركة، إن 1688 طفلا فلسطينيا استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بالإضافة إلى 27 طفلا في الضفة الغربية.

وأضافت أن أعداد الشهداء بمن فيهم الأطفال في قطاع غزة، غير نهائية، لأن هناك نحو 1400 شخص في عداد المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة، ما يشير إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى من ذلك بكثير، وفق البيان الذي نقلته وكالة الأناضول.