على أصوات القصف.. فلسطينية تصفع حكام العرب بأبيات شعر حارقة

وطن- أطلقت سيدة فلسطينية صرخة غضب بوجه الصمت العالمي والعربي، إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 4651 فلسطينيا حتى الآن، غالبيتهم من النساء والأطفال بحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة بغزة.

وظهرت المرأة المسنة في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تسمع أصوات القصف الإسرائيلي على غزة وهي تقول:” “حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكام العرب”.

"أين أنتم؟".. سيدة فلسطينية توجه رسالة للحكام العرب بأبيات شعرية على أصوات القصف الإسرائيلي pic.twitter.com/Ccnj4dGnkr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 22, 2023

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وتابعت فيما شوهدت آثار دمار هائل من حولها مستشهدة بمقطع للشاعر العراقي الراحل “مظفر النواب” من قصيدته “غزة عروس عروبتكم”، والتي جعلت من الشاعر النواب مطلوباً في كل الدول العربية وممنوعاً من دخول أراضيها:” لماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها؟”.

وتابعت قراءة القصيدة وهي ترتجف من الحزن والغضب: “ووقفتم خلف الأبواب تستمعون لصرخات بكارتها.. وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفاً وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض”.

وأردفت: “أين أنت يا حاكمنا؟ أين أنت يا عباس؟ أين أنت من هذه المهازل؟”

وأعادت قولها :” حسبي الله ونعم الوكيل لا أستثني أحداً”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، الأحد، على قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن نحو 4651 شهيد وما يقرب من 14 ألف مصاب، فضلا عن أكثر من ألف شخص تحت الأنقاض يصعب انتشال جثامينهم.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات مكثفة على مناطق متفرقة من القطاع المحاصر، واستهدفت منزلا بحي الجنينة في رفح، مما أسفر عن شهداء وجرحى.