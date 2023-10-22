شهيد يحتضن طفلته الرضيعة الشهيدة.. مشهد لن تراه سوى في غزة (شاهد)

وطن- شهد قطاع غزة صباح اليوم، الأحد، ارتكاب سلاح الجور الإسرائيلي جريمة حرب جديدة كان ضحاياها في الغالب من الاطفال.

وفي مشهد مأساوي يدمي القلوب، تمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثمان أحد الشهداء وهو يحتضن طفلته الرضيعة التي استشهدت أيضا.

The child became a martyr in the arms of his martyred father. Among the victims of the massacres committed by the #Israeli occupation in #Gaza in recent hours. pic.twitter.com/CE9lhStlHB — Nezam Mahdawi نظام المهداوي (@NezamMahdawi) October 22, 2023

عشرات الجثث

واستتباعا لصباح هذا اليوم الحزين، وثق مقطع فيديو العشرات من جثث الشهداء الذين ارتقوا في غارة نفذها جيش الاحتلال على منازل المدنيين في المحافظة الوسطى والتي استشهد خلالها عدد من الأطفال والنساء.

"صباحات غزة حزينة بعد المجازر التي نفذها جيش الاحتلال على منازل المدنيين في المحافظة الوسطى والتي استشهد خلالها الأطفال والنساء والمدنيين." pic.twitter.com/sLEFgCC3zx — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 22, 2023

كما وثق مقطع فيديو آخر وصول جثامين عدة أطفال إلى مستشفى الشفاء في غزة، قضوا نتيجة استهداف طيران الاحتلال لمنزلهم.

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شهداء أطفال وثقو أسمائهم على أقدامهم

ومما أظهره الفيديو، يبدو أن الأطقال الشهداء هم من نفس العائلة، بعد أن أظهرت أسماؤهم التي وثقوها على سيقانهم ذلك، حيث أقدمت العائلات الفلسطينية مؤخرا على حث أطفالها على كتابة أسمائهم على أذرعهم وأرجلهم حتى يتم التعرف عليهم في حال استشهدوا.

يأتي هذا في حين أفادت منظمات حقوقية بأن 120 طفلا فلسطينيا يقتلون بشكل يومي إثر الغارات الإسرائيلية على القطاع، في حين أفادت إحصائية أخرى بان نحو 70 % من ضحايا العدون الإسرائيلي هم من الاطفال سواء بين الشهداء أو المصابين.

4651 ووفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ قرابة الإسبوعين إلى ارتقاء أكثر من 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، 1023 سيدة، في حين بلغ عدد الجرحى 11425.