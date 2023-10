شهيد يحتضن طفلته الرضيعة الشهيدة.. مشهد لن تراه سوى في غزة (شاهد)

وطن- شهد قطاع غزة صباح اليوم، الأحد، ارتكاب سلاح الجور الإسرائيلي جريمة حرب جديدة كان ضحاياها في الغالب من الاطفال.

وفي مشهد مأساوي يدمي القلوب، تمكنت فرق الإسعاف من انتشال جثمان أحد الشهداء وهو يحتضن طفلته الرضيعة التي استشهدت أيضا.

The child became a martyr in the arms of his martyred father.

Among the victims of the massacres committed by the #Israeli occupation in #Gaza in recent hours. pic.twitter.com/CE9lhStlHB

