شاهد.. سيارات الإسعاف تنقل الجنود المصريين ضحايا القصف الإسرائيلي برفح

وطن – أصيب 9 مصريين إثر قصف من دبابة إسرائيلية، الأحد، بالقرب من برج تابع لقوات حرس الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، على خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى العسكري في العريش، بحسب مصدر في هيئة الإسعاف ومصدرين مسؤولين في محافظة شمال سيناء نقل عنهم موقع “مدى مصر“.

ورجحت مصادر أن تكون الإصابات كلها لجنود مصريين. حيث أن القصف الإسرائيلي استهدف برج حراسة مصري بالقرب من معبر كرم ابو سالم جنوب رفح.

إسرائيل تقصف جنوب رفح وإصابة جنود مصريين

وكان شهود عيان في محيط معبر رفح قالوا لوسائل إعلام مصرية، إنهم سمعوا دوي انفجار قبل قليل تلاه تحرك سيارات إسعاف في اتجاه موقع الانفجار.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دبابة تابعة له أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت موقعا مصريًا قرب الحدود في كرم أبو سالم.

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كما أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، بيانا قال فيه “نأسف على القصف المدفعي للموقع المصري بمنطقة كرم أبو سالم وسيتم فتح تحقيق في الحادث.”

وأوضح أن دبابة لجيش الاحتلال أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم. الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله.”

#عاجل أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم شالوم.

الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2023

سيارات الإسعاف تهرع لموقع الحادث

ونشرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان” صورة حصرية حصلت عليها، تظهر سيارتي إسعاف، في اتجاههما لنقل ضحايا قذيفة إسرائيلية أصابت برج حراسة مصري بالقرب من معبر كرم ابو سالم جنوب رفح.

مصادر في قطاع الإسعاف بشمال سيناء قالت للمؤسسة، إن سيارتي إسعاف تحركتا من مستشفى رفح. بينما تحركت 3 سيارات إسعاف أخرى من نقطة ابو طويلة بمدينة الشيخ زويد لموقع الحادث.