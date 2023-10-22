رصد طائرة شحن أوكرانية انطلقت من الإمارات نحو العراق.. ماذا كانت تحمل؟ (فيديو)

وطن – قالت منصة “ايكاد” المتخصصة بالتحقق من المعلومات والمصادر المفتوحة، إنها رصدت طائرة شحن أوكرانية انطلقت من الإمارات نحو العراق، ويعتقد أنها حملت أسلحة لقواعد عسكرية أمريكية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر، بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل، فيما أعلنت أمريكا ودول غربية دعم إسرائيل بالسلاح والعتاد .

طائرة شحن أوكرانية تخرج من الإمارات إلى العراق

وأشارت المنصة في تقرير مصور لها إلى أن بيانات ملاحية لموقع “flightradar 24” في 20 أكتوبر، أظهرت تحرك طائرة من طراز Antonov An-124-100 من الإمارات إلى العراق.

https://x.com/EekadFacts/status/1716129787755053086?s=20

ظهرت ثم اختفت

وبدت الطائرة وهي تحمل علم أوكرانيا، وتتبع للخطوط الأوكرانية Antonov Airlines، خرجت حوالي الساعة 14،30 بتوقيت فلسطين من الإمارات ولم يعط الموقع أي بيانات ملاحية سوى نوع الطائرة.

ولاحقاً ظهرت الطائرة على ارتفاع 1311 متراً بالقرب من مدينة الرمادي العراقية، قبل أن تختفي.

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ولفت التقرير نقلاً عن موقع adsexchange، إلى أن الطائرة المذكورة تحمل رمز ur-82008، وهي تابعة للخطوط الأوكرانية وتحمل العلم الأوكراني.

ورجح حساب mencho المتخصص بالملاحة، أن أمريكا استأجرت الطائرة لنقل المعدات العسكرية الثقيلة من مطار “آل مكتوم” بالإمارات إلى قاعدة الأسد الجوية الواقعة بمحافظة الأنبار غرب العراق.

ووفق “مركز مالكوم كير –كارنيغي للشرق الأوسط” تُعتبر الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، من الدول الموقّعة على اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية لعام 2019، وهي وسيلة لتعزيز التنسيق وقابلية التشغيل البيني والعمليات المشتركة.

وتشمل مهمة التدريب الأمريكية داخل الإمارات والولايات المتحدة تدريب الطيران والدفاع الصاروخي وتدريب العمليات الخاصة وتمارين المدفعية والاستطلاع والمناورة.

وتستضيف الإمارات 5000 جندي أمريكي، بينما يذهب ما بين 600 و800 جندي إماراتي سنويًا إلى الولايات المتحدة للتدريب والتعليم.