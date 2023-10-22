التهمة مقابلة على “الجزيرة”.. حكم السجن 15 عاما لـ أبو الفتوح صدق عليه الحاكم العسكري

وطن – استمرارا للقمع والأحكام الجائرة ضد معارضي نظام عبد الفتاح السيسي في مصر صدر، الأحد، حكما نهائيا غير قابل للطعن بالحبس 15 عاما، للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي، في بيان له عبر حسابه بموقع “إكس“.

حكم حبس أبو الفتوح بات نهائيا وغير قابل للطعن

وقال “ماضي” بحسب ما رصدت (وطن): “الحاكم العسكري يقوم بالتصديق على الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن ١٥ سنة، وبذلك يصبح الحكم نهائي وغير قابل للطعن”.

وكانت محكمة الجنايات بمصر قضت في، 29 مايو 2022، بالسجن المشدد على عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وأحمد طه مذيع قناة الجزيرة، و6 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً.

كما حكمت على آخرين وهما محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات.

اقرأ أيضا:

البرادعي يعلق

من جانبه علق السياسي المصري البارز ومستشار الرئيس السابق الدكتور محمد البرادعي، على حكم حبس أبو الفتوح واستنكره بشدة.

وقال “البرادعي” في تغريدة له عبر حسابه الموثق بـ”إكس“: “السجن ليس مكان الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ولا يجب ان يكون… امر محزن ومحبط”

مقابلة على “الجزيرة” وانتقاد السيسي سبب التنكيل به

وكان “أبو الفتوح” عائدا من لندن حيث تم توقيفه من قبل السلطات عقب يوم واحد من عودته، وتم احتجازه بأحد سجون القاهرة، منذ منتصف فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها.

وكان بين هذه التهم التي لفقها له النظام للتنكيل به بسبب معارضته “قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة”.

وقبل توقيفه كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في زيارة للندن وأجرى خلالها مقابلة مع فضائية “الجزيرة”، انتقد فيها سياسات رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.