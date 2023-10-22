تعليق مدرب ليفربول على رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين (فيديو)

وطن- علق مدرب نادي ليفربول الألماني يورغن كلوب، على رسالة محمد صلاح المصري، التي نشرها الأربعاء عبر حسابه الشخصي، التي طالب فيها اللاعب بوقف المجازر وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وقال المدرب الألماني كلوب بشأن رسالة محمد صلاح، بعد سؤال وجهه أحد الصحفيين لمدرب ليفربول حول تأثير صلاح بعد نشره فيديو بشأن التطورات في فلسطين وغرة.

مدرب ليفربول ورسالة محمد صلاح

ورد المدرب كلوب على رسالة المصري صلاح، ” من المهم جداً أن يكون لدينا شخصيات قوية في فريقنا، ولكنني لست متأكداً ما إذا كان المكان مناسباً لمناقشة هذا الموضوع الخطير للغاية”.

كما وتابع المدرب الألماني كلوب حديثه، ” إنه أمر جيد ألا يسألك أحد عن رأيك في هذه المسألة، ولذلك أعتقد أن نترك هذا الأمر خارج هذه القاعة، ولكن ليس لدي أي شك في شخصية محمد صلاح”.

رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

وخرج محمد صلاح برسالة نشرها عبر حسابه على منصة (X)، بعد حملة انتقادات واسعة من قبل الجماهير والمتابعين بشأن صمته تجاه ما يحدث في فلسطين وغزة من مجازر بحق المدنيين، ” ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة”.

كما وأضاف المصري صلاح، ” شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعد منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

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واستكمل، ” يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً، حيث أن سكان غزة يمرون بأوضاع مزرية، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى”.

وختم صلاح رسالته، ” يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا، كما وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً من أجل منع وقوع المزيد من المجازر بحق الأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود..”.

ومن الجدير بالذكر، بأن أكثر من 4 ألاف قد ارتقوا شهداء وأصيب نحو 15 ألف أخرين بجراح مختلفة، خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بحسب ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية.