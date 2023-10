تصريحات تركي الفيصل عن حماس حازت على إعجاب إسرائيل وتستشهد بها

وطن- لاقت التصريحات الأخيرة للأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودية الأسبق، عن أحداث فلسطين وحركة حماس التي هاجمها وأدانها تفاعلا رسميا من قبل دولة الاحتلال.

وكان تركي الفيصل صرح خلال كلمته بـ”معهد بيكر” للسياسة العامة، أنه يدين حماس وإسرائيل على ما يحصل في غزة، وزعم أن ما فعلته حماس بعملية “طوفان الأقصى” يكذب مزاعمها عن هويتها الإسلامية، كما دعا لمحاسبة كل من يدعم المقاومة الفلسطينية.

وهي التصريحات التي حازت على إعجاب الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم مشاركتها عبر صفحة “إسرائيل بالعربية” الموثقة على “إكس”، والتابعة لمنصات خارجية الاحتلال الإعلامية الموجهة للعرب.

وبمشاركة هذا المقطع فإن الاحتلال الإسرائيلي يستشهد بحديث رئيس الاستخبارات السعودي السابق عن حركة حماس، حيث تدعم تصريحات “الفيصل” روايات قادة الاحتلال الكاذبة بشأن فلسطين والمقاومة.

وشن ناشطون في تعليقاتهم تغريدة الحساب الإسرائيلي الذي نقل مقطع الفيصل، هجوما عنيفا على الأمير السعودي ووصفوه بـ”المتصهين والمتخاذل”.

وكان الفيصل قال في الكلمة ذاتها بمعهد بيكر، إنه “يحق لجميع الشعوب المحتلة عسكرياً أن تقاوم الاحتلال، حتى باستخدام الوسائل العسكرية، لكني لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين، بل أفضل الخيار الآخر العصيان المدني.”

His Royal Highness Prince Turki Al Faisal Al Saud, former Ambassador of Saudi Arabia to the U.S., gives his perspective. #BakerLive pic.twitter.com/mRwYiCqTkG

