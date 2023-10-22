تصريحات تركي الفيصل عن حماس حازت على إعجاب إسرائيل وتستشهد بها

وطن- لاقت التصريحات الأخيرة للأمير تركي الفيصل، مدير المخابرات السعودية الأسبق، عن أحداث فلسطين وحركة حماس التي هاجمها وأدانها تفاعلا رسميا من قبل دولة الاحتلال.

وكان تركي الفيصل صرح خلال كلمته بـ”معهد بيكر” للسياسة العامة، أنه يدين حماس وإسرائيل على ما يحصل في غزة، وزعم أن ما فعلته حماس بعملية “طوفان الأقصى” يكذب مزاعمها عن هويتها الإسلامية، كما دعا لمحاسبة كل من يدعم المقاومة الفلسطينية.

🔴 الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق ينتقد تنظيم #حماس قائلا : ‼️

إني أدين بشكل قاطع قيام حماس بإستهداف المدنيين من أي عمر أو جنس بحسب الاتهامات الموجهة لها ومثل هذه الافعال تكذب مزاعم حماس بهويتها الإسلامية فالإسلام يوصي بحرمة قتل الأبرياء من الأطفال… pic.twitter.com/mKuBjJBgY5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 21, 2023

إسرائيل تنقل تصريحات تركي الفيصل وتستشهد بها

وهي التصريحات التي حازت على إعجاب الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم مشاركتها عبر صفحة “إسرائيل بالعربية” الموثقة على “إكس”، والتابعة لمنصات خارجية الاحتلال الإعلامية الموجهة للعرب.

وبمشاركة هذا المقطع فإن الاحتلال الإسرائيلي يستشهد بحديث رئيس الاستخبارات السعودي السابق عن حركة حماس، حيث تدعم تصريحات “الفيصل” روايات قادة الاحتلال الكاذبة بشأن فلسطين والمقاومة.

وشن ناشطون في تعليقاتهم تغريدة الحساب الإسرائيلي الذي نقل مقطع الفيصل، هجوما عنيفا على الأمير السعودي ووصفوه بـ”المتصهين والمتخاذل”.

اقرأ أيضا:

تركي الفيصل يشيطن المقاومة الفلسطينية

وكان الفيصل قال في الكلمة ذاتها بمعهد بيكر، إنه “يحق لجميع الشعوب المحتلة عسكرياً أن تقاوم الاحتلال، حتى باستخدام الوسائل العسكرية، لكني لا أؤيد الخيار العسكري في فلسطين، بل أفضل الخيار الآخر العصيان المدني.”

His Royal Highness Prince Turki Al Faisal Al Saud, former Ambassador of Saudi Arabia to the U.S., gives his perspective. #BakerLive pic.twitter.com/mRwYiCqTkG — Baker Institute (@BakerInstitute) October 17, 2023

وتابع:”فهو الذي أسقط الإمبراطورية البريطانية في الهند والإمبراطورية السوفياتية في أوروبا الشرقية”.

الأمير السعودي أشار كذلك إلى أن “إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري ساحق، ونحن نرى بأعيننا الدمار والحرمان الذي تجلبه لشعب غزة”.

“هاجم قطر”

كما أدان الأمير تركي الفيصل “تحويل إسرائيل الأموال القطرية لحماس رغم إنها تسميها منظمة إرهابية”. حسب قوله

وهاجم استضافة قطر للمتحدث باسم حماس، واستنكر العملية التي قامت بها حماس ـ طوفان الأقصى ـ لتخريبها حسب زعمه محاولة السعودية للتوصل إلى حل سلمي، وتقويض السلطة الفلسطينية.