السفير حسام زملط يفضح تحيز بيرس مورغان لإسرائيل ويجبر سكاي نيوز على الاعتذار (شاهد)

وطن- بعد لقائه مع الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف وفضح معاييره المزدوجة، أحرج السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط، الإعلامي البريطاني بيرس مورغان في برنامجه، واتهمه بازدواجية المعايير إزاء الحرب الجارية في قطاع غزة.

وخلال استضافته وجه “مورغان” للسفير الفلسطيني سؤالا متحيزا، ليرد عليه “زملط” بالقول:”رأيت مقابلتك مع السفيرة الإسرائيلية قبل بضعة أيام، وقالت هنا على هذا المقعد إنهم يوفرون منطقة جنوب غزة كاملة كمنطقة آمنة وأنهم يقومون ببناء ملاجىء للمدنيين الفلسطينيين..هل جادلتها؟”.

السفير الفلسطيني في بريطانيا يحرج الإعلامي بيرس مورغان في برنامجه ويتهمه بازدواجية المعايير إزاء الحرب الجارية في قطاع غزة#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/VlCYtYIGIU — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 21, 2023

وأضاف السفير الفلسطيني حسام زملط، موجها حديثه لـ”مورغان”:” أنت بدأت معها النقاش مظهرا مشاعر عارمة”، متسائلا:” لماذا لم تبدأ معي حول الآلاف من الأمهات والاطفال؟”، ليؤكد له أن “هذا هو عدم التوازن”.

تطهير عرقي

وتابع “زملط” فضح الدعاية الإسرائيلية وانحياز الإعلام الغربي لها، قائلا:”تجلس مسؤولة إسرائيلية هنا وتخبر العالم أن جنوب غزة آمنة ويجب على الناس الذهاب إليها وبالتالي يتم تظهير هؤلاء الأشخاص عرقيا إلى الجنوب لذبحهم فعليا”.

وتابع قائلا: “وبعد ذلك يا بيرس لم تنظر في عينيها وتقل لها توقفي عن الكذب”.

سكاي نيوز تعتذر للسفير حسام زملط

وفي سياق آخر أجبر حسام زملط قناة “سكاي نيوز” البريطانية على تقديم اعتذار له بعد قيامها بتحريف كلامه.

سكاي نيوز تعتذر للسفير الفلسطيني ببريطانيا حسام زملط وتعترف بتحريف كلامه.#عرب_لندن pic.twitter.com/YSOKq3rsJF — Arab-London عرب لندن (@arablondon4) October 21, 2023

مقابلة باسم يوسف مع بيرس مورغان

وكانت مقابلة باسم يوسف مع بيرس مورغان قد تصدرت الترند ومحركات البحث بمواقع التواصل، بعد انتقد الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتقمص شخصية مستوطن إسرائيلي ووجه عدة أسئلة محرجة لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

واستنكر خلال المقابلة محاولات الاحتلال تهجير سكان غزة.

وقارن باسم يوسف بين عدد الضحايا في كل من إسرائيل، والأراضي المحتلة، في إشارة إلى أن القتال ليس متكافئا، ومشددا على أن إسرائيل هي قوة احتلال.

وحول مزاعم الاحتلال بأن المشكلة هي في وجود حماس، قال باسم إن الضفة الغربية خالية من حماس، ومع ذلك فإن إسرائيل تقتل الفلسطينيين هناك كل يوم.