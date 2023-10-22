إسلام ماخاتشيف بطل روسي رفض الاحتفال بفوزه تضامناً مع فلسطين (فيديو)

وطن- رفض البطل الروسي للوزن الخفيف في رياضة الفنون القتالية المختلطة إسلام ماخاتشيف 31 عاماً، الاحتفال بفوزه في نزال جمعه مع منافسه الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، السبت، تضامناً مع فلسطين وأحداث غزة.

وحقق البطل الروسي ، فوزه بالضربة القاضية على منافسه الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، في النزال الذي جمعها في بطولة الفنون القتالية”UFC 294″، السبت، في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.

رفض البطل الروسي ماخاتشيف الاحتفال بفوزه تضامناً مع فلسطين

وقال الروسي إسلام ماخاتشيف بطل الوزن الخفيف في رياضة الفنون القتالية، عقب فوزه على منافسه الأسترالي فولكانوفسكي، ” لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نقف معك”.

كما وأضاف البطل الروسي ماخاتشيف، ” كل دعائنا لك.. أوقفوا هذا.. أوقفوا هذا”.

إسلام ماخاتشيف بطل الفنون القتالية

وهذه المرة الثانية التي ينجح فيها البطل الروسي إسلام ماخاتشيف، الحفاظ على بطولة “UFC” للوزن الخفيف في رياضة الفنون القتالية المختلطة العالمية في مسيرته.

كما وحقق البطل الروسي للفنون القتالية المختلطة ماخاتشيف، الفوز للمرة 25 في مسيرته، فيما تعرض طوال مشواره حتى الآن لهزيمة واحدة فقط، على عكس منافسه الأسترالي فولكانوفسكي الذي تعرض للهزيمة الثالثة في مسيرته بعد تحقيقه 26 فوزاً طوال مسيرته.

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تضامن حمزة شيمايف مع فلسطين

كما وتضامن بطل الفنون القتالية الروسي ذو الأصول السويدية حمزه شيمايف، مع فلسطين، بهذه الكلمات عقب فوزه بالمباراة القتالية، “لم أنشأ للقتال في السراويل القصيرة”.

وأضاف البطل الروسي شيمايف، “أقسم بالله أنني مستعد للدفاع عن فلسطين والموت في سبيل الله”.

ويتعرض أهل فلسطين المقيمين في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق سكان المدينة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بغاراته المكثفة والعشوائية، حيث وصل عدد الشهداء أكثر من 4 ألاف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب نحو 15 آخرين وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.