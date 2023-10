ناشطة المناخ الأشهر في العالم غريتا ثونبرغ تتضامن مع فلسطين وتغضب إسرائيل (شاهد)

وطن – في موقفٍ مخالفٍ للحكومات الغربية الداعمة لها بقوة، أعربت ناشطة المناخ السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ عن دعمها للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد قطاع غزة منذ أسبوعين توالياً.

وقالت “ثونبرغ” في تغريدةٍ له عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا): “الأسبوع 270. اليوم نضرب تضامنا مع فلسطين وغزة. يحتاج العالم إلى التحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين”.

وأرفقت “ثونبرغ” بتغريدتها صورة لها ولثلاثة فتيات أخريات وهن يحملن ملصقات مؤيدة لفلسطين، كتب عليها: “فلسطين حرة”، “هذا اليهودي يقف مع فلسطين”، و”قف مع غزة”.

من جانبها، انتقدت إسرائيل الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ لدعمها للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تدوينة مضللة وكاذبة عبر منصة “X”:” حرق الناس أحياء كما فعلت حماس لا يساعد في تقليل انبعاث الكربون”.

Burning people alive like Hamas did, doesn’t help to reduce carbon emission @GretaThunberg

Hamas = ISIS#HamasISIS #HamasAttack pic.twitter.com/k5J5IQymx0

— David Saranga (@DavidSaranga) October 20, 2023