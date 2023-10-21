ناشطة المناخ الأشهر في العالم غريتا ثونبرغ تتضامن مع فلسطين وتغضب إسرائيل (شاهد)

وطن – في موقفٍ مخالفٍ للحكومات الغربية الداعمة لها بقوة، أعربت ناشطة المناخ السويدية الشهيرة غريتا ثونبرغ عن دعمها للشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد قطاع غزة منذ أسبوعين توالياً.

وقالت “ثونبرغ” في تغريدةٍ له عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا): “الأسبوع 270. اليوم نضرب تضامنا مع فلسطين وغزة. يحتاج العالم إلى التحدث والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين”.

وأرفقت “ثونبرغ” بتغريدتها صورة لها ولثلاثة فتيات أخريات وهن يحملن ملصقات مؤيدة لفلسطين، كتب عليها: “فلسطين حرة”، “هذا اليهودي يقف مع فلسطين”، و”قف مع غزة”.

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إسرائيل تنتقد تضامن “ثونبرغ” مع فلسطين

من جانبها، انتقدت إسرائيل الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ لدعمها للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تدوينة مضللة وكاذبة عبر منصة “X”:” حرق الناس أحياء كما فعلت حماس لا يساعد في تقليل انبعاث الكربون”.

Burning people alive like Hamas did, doesn’t help to reduce carbon emission @GretaThunberg Hamas = ISIS#HamasISIS #HamasAttack pic.twitter.com/k5J5IQymx0 — David Saranga (@DavidSaranga) October 20, 2023

وأضافت في تغريدة أخرى :”حماس لا تستخدم مواد مستدامة لصواريخها التي ذبحت إسرائيليين أبرياء. كان من الممكن أن يكون ضحايا مذبحة حماس أصدقاء لك”.

من هي غرتا ثونبرغ؟

وغريتا إيرنمان ثونبرغ من مواليد 3 يناير 2003، و تعمل على وقف الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وفي أغسطس 2018، أصبحت شخصية بارزة في الإضراب المدرسي الأول للمناخ خارج مبنى البرلمان السويدي.

و في نوفمبر 2018، تحدثت في تيديكس ستوكهولم، ثم في ديسمبر من العام نفسه، ألقت كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.

وفي يناير 2019 دعيت للتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

غريت ثونبرغ على غلاف مجلة تايم

وفي نفس العام 2019، اختارت مجلة تايم الأمريكية غريتا ثونبرغ ذات الستة عشر ربيعاً شخصية العام بعد أن تحولت إلى مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب حول العالم والانخراط في الدفاع عن كوكب الأرض.

وبهذا أصبحت غريتا أصغر شخصية تختارها المجلة كشخصية للعام منذ أن بدأت بهذا التقليد عام 1927.