مقدمة فهد العتيبي عن غزة تثير جنون عبدالرحمن الراشد .. ماذا قال محرضاً عليه!؟

وطن – تسبب الإعلامي السعودي الليبرالي عبدالرحمن الراشد بموجة غضب ضده بعد سخريته من مواطنه المعلق الرياضي فهد العتيبي بسبب مقدمته التاريخية مع بدء مباراة الأرجنتين وبيرو في منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وأعاد عبدالرحمن الراشد مقطع فيديو مؤثر لفهد العتيبي عبر حسابه على منصة “X” (تويتر سابقا) مع بدء المباراة التي أقيمت قبل أيام وتضمنت كلمات نارية تضامنا مع غزة، وعلق عليها بالقول:” ضعف البصر والبصيرة”.

https://twitter.com/aalrashed/status/1715390835938730153?s=20

وفي رده على أحد المغردين الذي طالبه بالتوضيح، قال عبد الرحمن الراشد محرضا:” عدا انها مؤسسة رياضية وعامة، ووظيفته التعليق الرياضي.. فقد خاض في مياه عميقة، حماس مع الحوثي وحزب الله والعصائب وايران ومواقفها تنسجم معهم”.

غضب واستنكار من موقف عبدالرحمن الراشد

موقف عبدالرحمن الراشد المستنكر للتضامن مع غزة، أثار حفيظة المغردين السعوديين الذين تصدوا له بكل قوة. واصفين إياه بأنه انسان غير سوي، متهمين إياه بالبخل حتى في الدعاء من جل نصرة غزة.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي مازن صالح مهاجما “الراشد”:” لم يذكر حماس. اقول والتراب فيك يالراشد . حتى الدعاء باخل لهم. خليك في حالك”.

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بينما قال مغرد آخر:” المعلق فهد العتيبي لم يتطرق لحماس إطلاقًا بل كان يدعي للأبرياء وللشعب الفلسطيني الذي ذهب ضحية اليهود المعتدين من عرفنا الدنيا ولكن انت من تحاول أن تخلط الأمور ببعضها والله أعلم وش الهدف منها”.

في حين عبر آخر عن غضبه منه متسائلا:” الحين مجرد سؤال ، انت اصلك من وين ؟ جذور ابوك وامك الي جابتك لذي الدنيا من وين”.

بينما قال مغرد آخر:” لم يذكر حماس و لم يخض في مياه عميقة. يوجد ظلم في غزة و دعا للمظلومين. انت انسان غير سوي.”

أما محمد آل مسلم فقال:” بعد الإستماع للمقطع وجدنا تبريرك مخالف للواقع ومتحامل بكل ما تعنيه الكلمة…! قليل من حمرة الخجل..”.

مقدمة فهد العتيبي عن غزة

وكان المعلق السعودي فهد العتيبي بدأ تعليقه على المباراة بكلمات متضامنة مع غزة.

وقال فهد العتيبي في مقدمة نارية عن غزة وما يحدث فيها: “الخامسة صباحاً بتوقيت غزة، تقام هذه المباراة في اليوم الذي تفوح فيه رائحة الموت في كل مكان بغزة ويسقط الضحايا من أطفال ونساء وشيوخ في كل مكان”.

كما أضاف قائلا:” تقصف المستشفيات في غزة ويسيل دعم الأبرياء الفلسطينيين، وسط صمت دولي مخيف، إننا اليوم نشعر بالكثير من الأسى حين حيال ذلك، ولا نملك إلا الدعاء لأهلنا في فلسطين، بأن يرحم شهداءهم وأن يربط على قلوبهم وأن يلطف بهم ويشفي جراحهم .. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.