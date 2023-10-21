fbpx
    الهدهد

    لحظة طرد رئيس وزراء كندا من داخل مسجد بتورنتو بسبب دعمه إسرائيل

    خالد الأحمدبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    لحظة مغادرة رئيس وزراء كندا للمسجد بعد طره من قبل الحاضرين
    لحظة مغادرة رئيس وزراء كندا للمسجد بعد طره من قبل الحاضرين

    وطن- تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، للإحراج والطرد خلال زيارته إلى مسجد في “تورنتو” وسط صيحات الاستهجان احتجاجاً على موقفه الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.

    وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جاستن ترودو، داخل المسجد وهو يقف بجانب منصة، وبينما كان شخص إلى جانبه يقول: “نريد منكم الاستماع إليه”، تعالت صيحات تطلب منه الخروج ومن معه من المسجد بسبب دعمه لاسرائيل.”

     

    انتقادات حادة لرئيس وزراء كندا لدعمه الاحتلال

    ويرى عدد من المصلين في حالة هرج غضب ، ويسمع صوت امرأة وهي تقول باللغة الإنكليزية:” كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب ذبحهم قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار”.

    ويسمع صوت شخص يطلق أصوات استنكار قبل أن تكمل المرأة : “هناك آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال”، وأضافت بنبرة استنكار:”عار عليك”.

    وقد حظي مقطع الفيديو الخاص برئيس الوزراء الكندي وهو يواجه الحشد الغاضب، باهتمام واسع النطاق وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

    وقالت قناة ndtv على موقعها الإلكتروني إن الزيارة التي قام بها ترودو لمسجد في منطقة إيتوبيكوك بتورنتو، جاءت مفاجأة ولم يخبر مكتب رئيس الوزراء وسائل الإعلام عنها مسبقًا.

    ومع ذلك، في وقت لاحق، أكد مكتب رئيس الوزراء زيارة ترودو إلى المنظمة العالمية للمسلمين في تورونتو. وزعم أنها كانت لإظهار الدعم للمتضررين في المجتمع الإسلامي من الأحداث في الشرق الأوسط.

    وأظهر الفيديو أيضًا متظاهرين متجمعين خارج المسجد أثناء مغادرة رئيس الوزراء ترودو. وكان المتظاهرون يواصلون استنكارهم للمسؤول الكندي ودعمه للكيان الإسرائيلي.

    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.