لحظة طرد رئيس وزراء كندا من داخل مسجد بتورنتو بسبب دعمه إسرائيل

وطن- تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، للإحراج والطرد خلال زيارته إلى مسجد في “تورنتو” وسط صيحات الاستهجان احتجاجاً على موقفه الداعم لإسرائيل في حربها على غزة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جاستن ترودو، داخل المسجد وهو يقف بجانب منصة، وبينما كان شخص إلى جانبه يقول: “نريد منكم الاستماع إليه”، تعالت صيحات تطلب منه الخروج ومن معه من المسجد بسبب دعمه لاسرائيل.”

وسط صيحات الاستهجان.. رئيس الوزراء الكندي يتعرض للإحراج والطرد خلال زيارته إلى مسجد في #تورنتو بسبب موقفه الداعم لإسرائيل في حربها على #غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/CE1qxuWg53 — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 21, 2023

انتقادات حادة لرئيس وزراء كندا لدعمه الاحتلال

ويرى عدد من المصلين في حالة هرج غضب ، ويسمع صوت امرأة وهي تقول باللغة الإنكليزية:” كم عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يجب ذبحهم قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار”.

ويسمع صوت شخص يطلق أصوات استنكار قبل أن تكمل المرأة : “هناك آلاف الفلسطينيين تحت الأنقاض بينهم نساء وأطفال”، وأضافت بنبرة استنكار:”عار عليك”.

وقد حظي مقطع الفيديو الخاص برئيس الوزراء الكندي وهو يواجه الحشد الغاضب، باهتمام واسع النطاق وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت قناة ndtv على موقعها الإلكتروني إن الزيارة التي قام بها ترودو لمسجد في منطقة إيتوبيكوك بتورنتو، جاءت مفاجأة ولم يخبر مكتب رئيس الوزراء وسائل الإعلام عنها مسبقًا.

ومع ذلك، في وقت لاحق، أكد مكتب رئيس الوزراء زيارة ترودو إلى المنظمة العالمية للمسلمين في تورونتو. وزعم أنها كانت لإظهار الدعم للمتضررين في المجتمع الإسلامي من الأحداث في الشرق الأوسط.

وأظهر الفيديو أيضًا متظاهرين متجمعين خارج المسجد أثناء مغادرة رئيس الوزراء ترودو. وكان المتظاهرون يواصلون استنكارهم للمسؤول الكندي ودعمه للكيان الإسرائيلي.