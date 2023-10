تحقيق للقناة الرابعة البريطانية يكشف كذب الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني

وطن- شككت القناة الرابعة البريطانية وبقوة في التقارير الإسرائيلية المزعومة حول جريمة قصف مستشفى المعمداني التي وقعت يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، القائمة على أن المستشفى استهدفت بصاروخ لحركة الجهاد الإسلامي بعد فشل محاولة إطلاقه.

وكشف تقرير القناة الرابعة البريطانية أنها تحقق في مسار صاروخ إسرائيلي ظهر لحظة الانفجار.

ورجحت القناة البريطانية أن الهجوم الإسرائيلي تم بواسطة صاروخ انفجر بالجو؛ وذلك لوجود أدلة تؤكد عدم وجود حفر ضخمة تسببها الصواريخ بالعادة، كما أن الأضرار البسيطة في المباني المحيطة ترجح ذلك أيضاً.

هام ‼️ القناة الرابعة البريطانية تشكك في الرواية الاسرائيلية حول مستشفى المعمداني، وتحقق في خط صاروخ إسرائيلي، وتؤكد تزييف المحادثة الهاتفية التي عرضها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي

