تحقيق للقناة الرابعة البريطانية يكشف كذب الرواية الإسرائيلية حول قصف مستشفى المعمداني

وطن- شككت القناة الرابعة البريطانية وبقوة في التقارير الإسرائيلية المزعومة حول جريمة قصف مستشفى المعمداني التي وقعت يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، القائمة على أن المستشفى استهدفت بصاروخ لحركة الجهاد الإسلامي بعد فشل محاولة إطلاقه.

وكشف تقرير القناة الرابعة البريطانية أنها تحقق في مسار صاروخ إسرائيلي ظهر لحظة الانفجار.

ورجحت القناة البريطانية أن الهجوم الإسرائيلي تم بواسطة صاروخ انفجر بالجو؛ وذلك لوجود أدلة تؤكد عدم وجود حفر ضخمة تسببها الصواريخ بالعادة، كما أن الأضرار البسيطة في المباني المحيطة ترجح ذلك أيضاً.

هام ‼️ القناة الرابعة البريطانية تشكك في الرواية الاسرائيلية حول مستشفى المعمداني، وتحقق في خط صاروخ إسرائيلي، وتؤكد تزييف المحادثة الهاتفية التي عرضها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي "IMPORTANT‼️ The British Channel 4 questions the Israeli narrative about the Al-Ma'adani… pic.twitter.com/PoHdy8IHqg — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) October 20, 2023

وأشارت القناة إلى أن التدقيق في اللقطات التلفزيونية ومواقع إطلاق الصواريخ يؤكد تعارض موقع إطلاق صواريخ المقاومة مع موقع المستشفى.

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تزييف المحادثة

كما أكد التقرير تزييف المحادثة الهاتفية التي عرضها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، والتي زعم من بأنها توثق محادثة بين اثنين من حماس يتحدثون حول مسؤولية الجهاد الإسلامي عن انفجار المستشفى.

https://twitter.com/Israel/status/1714545680562184434?s=20

وأكد التقرير على أن إسرائيل لديها رصيد كبير في إنكار جرائمها في البداية، مستدلا في ذلك بما حدث اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

ويتوافق تقرير القناة الرابعة البريطانية، مع ما أكده مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع للرئاسة التركية.

قص الفيديو وعكسه

وقال المركز أن المشاهد التي عرضتها اسرائيل تم التلاعب بها عن طريق قص الفيديو وعكسه.

وأكد على أن الصواريخ التي اطلقتها المقاومة على إسرائيل في تلك الليله كانت موجهه نحو اسرائيل.

كما أوضح أن مستشفى المعمداني الذي تعرض للقصف لم يكن في طريق الصواريخ وأن اسرائيل غيرت موقع المشفى في الفيديو الذي عرضته.

https://twitter.com/dmmiletisim/status/1714954524362678582?s=20