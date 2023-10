شهيدان في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مسجد الأنصاري بمخيم جنين وآخر في طوباس (شاهد)

وطن- في عدوان إسرائيلي جديد، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مسجد الانصاري في مخيم جنين بالضفة الغربية بصاروخ أسفر عن ارتقاء شهيدين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ارتقاء شهيدين في جنين، موضحة وصول أحدهما إلى المستشفى “أشلاء”، ولم يتم التعرف على هويتهما بعد.



وأفاد ناشطون بأن أحد الشهيدين هو العسكري في الأجهزة الأمنية محمد أبو عابد وقد ارتقى في القصف الذي استهدف مسجد الأنصاري في جنين.

كما أفادت وزارة الصحة بارتقاء الشهيد عدنان جهاد بني عودة البالغ من العمر19 عاما برصاصة في الرأس في محافظة طوباس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قصفه للمسجد استهدف مجمعا أسفل المسجد “يستخدمه نشطاء لتنظيم هجمات” ضد الاحتلال، وذلك وفقا لما نقلته “رويترز”.

وهذه الغارة الجوية الإسرائيلية هي الثانية على الأقل في الأيام الأخيرة التي تستهدف الضفة الغربية، منذ إعلان كتائب عزالدين القسام إطلاق عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 أكتوبر الجاري.

وكان مخيم جنين للاجئين، وهو معقل رئيسي للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، محور عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في وقت سابق من هذا العام.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر إحداث الغارة الجوية فجوة كبيرة في أحد الجدران الخارجية للمسجد، محاطة بالحطام.

🇮🇱 ISRAEL just BOMBED the Al-Ansari Mosque in the West Bank.

🇮🇱 Hamas isn’t in the West Bank — why are you doing this @Israel?

pic.twitter.com/mIOvWtA0qA

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) October 22, 2023