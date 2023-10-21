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    الهدهد

    تأثر فلسطيني باستشهاد أقاربه.. فيديو يدمي القلوب من غزة

    استشهد أقارب الرجل جراء القصف الجوي الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة ليظهر منهاراً في مقطع يفطر القلوب وهو يردد باكيا: "لبيك يا قدس"
    محمد أمين ميرةبواسطة لا توجد تعليقات1 دقائق
    تأثر فلسطيني باستشهاد أقاربه
    رجل يظهر بصحالة صعبة بعد استشهاد أفراد من أسرته نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة

    وطن – ظهر مواطن فلسطيني في فيديو يدمي القلوب وهو ينهار باكياً داخل قطاع غزة المحاصر، عقب استشهاد أفراد من عائلته ويردد في المقطع: “لبيك يا قدس.. يا الله”.

    وبدا الرجل في حالة صعبة للغاية جراء استشهاد أفراد من أسرته نتيجة القصف الوحشي الجنوني على القطاع الفلسطيني المحاصر.

    وكان من حول الرجل من يحاولون تهدئته والتخفيف من مصابه، وقدموا له ماء الشرب بعد انهياره لدرجة كبيرة وقوله: “قلبي قلبي”.

    جرائم وحشية مروعة للاحتلال

    وأثار المقطع انتشاراً واسعاً في منصات التواصل وتعليقات تضامنية كبيرة من الرواد، أكدوا أن جرائم الاحتلال فاقت بوحشيتها وصمت العالم عنها كل وصف.

    وأظهرت فيديوهات نشرها فلسطينيون لحظة القصف الذي يطال المباني السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين ضمن قطاع غزة ودمارا وحالة فزع وهلع جراء القصف الذي لم يتوقف منذ أسبوعين.

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    وعلق أحمد الشريف على الفيديو: “نخجل من سطحية همومنا أمام عظمة امتحانكم يا أهل فلسطين وقوة صبركم”.

    تعليق المغردين على الفيديو
    تعليق المغردين على الفيديو

    وقالت أم عبيدة معلقة بالآية القرآنية في سورة البقرة: “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون”.

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