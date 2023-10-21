تأثر فلسطيني باستشهاد أقاربه.. فيديو يدمي القلوب من غزة

وطن – ظهر مواطن فلسطيني في فيديو يدمي القلوب وهو ينهار باكياً داخل قطاع غزة المحاصر، عقب استشهاد أفراد من عائلته ويردد في المقطع: “لبيك يا قدس.. يا الله”.

وبدا الرجل في حالة صعبة للغاية جراء استشهاد أفراد من أسرته نتيجة القصف الوحشي الجنوني على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وكان من حول الرجل من يحاولون تهدئته والتخفيف من مصابه، وقدموا له ماء الشرب بعد انهياره لدرجة كبيرة وقوله: “قلبي قلبي”.

جرائم وحشية مروعة للاحتلال

وأثار المقطع انتشاراً واسعاً في منصات التواصل وتعليقات تضامنية كبيرة من الرواد، أكدوا أن جرائم الاحتلال فاقت بوحشيتها وصمت العالم عنها كل وصف.

وأظهرت فيديوهات نشرها فلسطينيون لحظة القصف الذي يطال المباني السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين ضمن قطاع غزة ودمارا وحالة فزع وهلع جراء القصف الذي لم يتوقف منذ أسبوعين.

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وعلق أحمد الشريف على الفيديو: “نخجل من سطحية همومنا أمام عظمة امتحانكم يا أهل فلسطين وقوة صبركم”.

وقالت أم عبيدة معلقة بالآية القرآنية في سورة البقرة: “ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون”.