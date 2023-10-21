الاحتلال رفض استلام أسيرتين من القسام دون مقابل .. ونتنياهو في ورطة (فيديو)

وطن – قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس “أبو عبيدة”، إن الكتائب قامت بإبلاغ القطريين، مساء الجمعة، أنها ستطلق سراح الأسيرتين الإسرائيليتين “نوريت يتسحاك و”ويوخفد ليفشيتز” لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل، إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما.

وكانت كتائب القسام أفرجت عن محتجزتين أمريكيتين “أم وابنتها” لدواع إنسانية، الجمعة، حيث تسلمهما الصليب الأحمر في غزة ونقلهما إلى “إسرائيل”.

وقال أبو عبيدة:”مستعدون لإطلاق سراح المحتجزتين غدا بنفس الإجراءات التي أطلقنا بها المحتجزتين الأمريكيتين الجمعة”.

وقال “أبو عبيدة” إن عملية الإفراج جاءت “استجابةً لجهود قطرية، ولتثبت المقاومة للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشية كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

عرض الإفراج عن الأسيرتين وفق أخلاق المقاومة

وتعليقاً على ما كشفه أبو عبيدة عن عرض القسام إطلاق سراح أسيرتين، قال زاهر جبارين مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس لقناة “الجزيرة” إن عرض الإفراج عن الأسيرتين يأتي وفق أخلاق المقاومة.

🔴مسؤول ملف الأسرى في حـoـاس تعليقاً ما كشفه #ابو_عبيدة: 🔸عرضنا الإفراج عن الأسيرتين يأتي وفق أخلاق الـoـقاومة.

🔸المدنيون ليسوا ورقة تفاوض وحينما تتوفر الظروف الميدانية سنفرج عنهم.

🔸الإسرائيليون يراوغون وهذه المبادرة تظهر أنهم غير معنيين بعودة الأسرى.#العراق_ينتفض_لغزه… pic.twitter.com/wbCW1wyBFv — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 21, 2023

وأضاف أن المدنيين ليسوا ورقة تفاوض، وأكد أنه سيتم الإفراج عنهم حينما تتوفر الظروف الميدانية.

كما تابع أن الإسرائيليين يراوغون وهذه المبادرة تظهر أنهم غير معنيين بعودة الأسرى.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق أن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية ما بين 200 و250 أسيرا، ولدى القسام وحدها قرابة 200 أسير.

اقرأ أيضاً:

المهزوم نتنياهو .. عائلات الأسرى تطالب برحيله

وبعد ثلاثة أسابيع من بدء عملية “طوفان الأقصى” التي أدت إلى أسر العشرات من الإسرائيليين وعجز الحكومة عن تحريرهم، بدأت عائلات الأسرى من الصهاينة لدى كتائب القسام بالخروج عن صمتها والمطالبة بتنحي “المهزوم نتنياهو”.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن المئات من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نظموا مظاهرة أمام وزارة الحرب في تل أبيب. مطالبين باستقالة نتنياهو واعترافه بالهزيمة في غزة وعودة أبنائهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول حشداً هائلاً من الإسرائيليين المحتجين وهم يصطفون على جانبي أحد الطرقات.

ورفع العديد منه المحتجين لافتات تحمل عبارات تطالب برحيل نتيناهو، محملين إياه مسؤولية ما جرى ومنها “صفقة السجناء الآن”.