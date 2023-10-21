إعصار تيج يعرض هذه المناطق في سلطنة عمان لخطر كبير والأرصاد تكشف التفاصيل

وطن – ضربت عاصفة مدارية منطقة جنوب ووسط بحر العرب، واستمرت بسرعة 5 كيلومترات نحو محافظة ظفار العمانية، ثم مناطق أرخبيل سقطرى في اليمن، وأطلق عليها اسم “إعصار تيج” الذي تحول لوسم تم تداوله بشكل واسع ضمن منصة “إكس”.

وتحدث المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان، عن توقّعاته بأمطار فيضانية في تلك المناطق، تتراوح ما بين 200 و 800 وأودية جارفة ورياح شديدة وارتفاع موج البحر.

وتوقع المختصون أن يصل لمستوى عاصفة مدارية تقدر سرعة الرياح فيها ما بين 50 إلى 75 عقدة، وتتركز ما بين مناطق محافظة ظفار ومحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية.

مركز الإنذار المبكر في محافظة حضرموت، يحذر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة نتيجة اقتراب عاصفة مدارية من سواحل محافظتي #المهرة وحضرموت وأرخبيل #سقطرى الاستراتيجي في بحر العرب وخليج عدن.

والأجهزة الامنية في محافظة المهرة تعلن حالة الطوارئ. نسأل الله السلامة.#اعصار_تيج pic.twitter.com/d2gTUS6Iiz — م. بشير البريكي (@basheralburaiki) October 21, 2023

دعوات للحذر من إعصار تيج

ودعا المركز إلى الحيطة والحذر على مدار 3 أيام، بسبب الأمطار والأمواج التي قد تصل إلى 7 أمتار من ناحية الارتفاع، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة حالة الطوارئ.

وقالت السلطات العمانية إنها ستكثف الرحلات الجوية بين مطاري مسقط وصلالة خلال الـ 24 ساعة القادمة، لتمكين انتقال أصحاب المصالح والأسر التي ترغب في الانتقال قبل الحالة المدارية.

وأظهرت الفيديوهات واللقطات المتداولة عبر المنصات مشاهد من إعصار تيج، وسط دعوات للمواطنين بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة والحذر أثناء التنقل من منطقة لأخرى.

ومن تلك المشاهد أمطار غزيرة في ولاية الجبل الأخضر ونزول الشعاب مع استمرار الأمطار على طريق الجرداء ودماء والطائيين. حسبما نقله حساب شبكة الريح للطقس على منصة إكس.

ومن المحتمل عبور مركز الحالة المدارية “إعصار تيج” مساء الثلاثاء، في المنطقة ما بين محافظة ظفار ومحافظة المهرة في اليمن.