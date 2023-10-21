لأول مرة.. إشادة بمذيع قناة العربية طاهر بركة بسبب ما فعله مع أفيخاي أدرعي (شاهد)

وطن- على الرغم من نعتها بـ”قناة العبرية”، أشاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمذيع قناة العربية اللبناني طاهر بركة، بعد إحراجه للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

وعلى الرغم من تبنيها دوما للموقف الإسرائيلي ودسها السم في العسل في كل ما يتعلق بنقل أخبار المقاومة ولا سيما المقابلة التي أجرتها مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، إلا ان مذيعها طاهر بركة خرج عن الخط خلال استضافته لأفيخاي أدرعي.

ووفقا لمقطع فيديو تم تداوله، فقد أحرج طاهر بركة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي حينما حاول توجيه المذيع حول ما يقوله وما يطرحه من أسئلة.

لست من يقرر ويقترح!

وبأسلوب حاد جدا، رد “بركة” على “أدرعي” بالقول: “لست أن من يقرر ما نقول أو لا نقول عبر الإعلام العربي”، ليرد عليه “أدرعي” قائلا: “اقترح”، فما كان من المذيع إلا أن يرده قائلا: “ولا حتى تقترح”، قبل أن ينهي معه اللقاء.

إشادة واسعة برد فعل طاهر بركة

وأشاد متبعون بموقف المذيع طاهر بركة، حيث علق المغرد “أبو سليم” مشيدا بموقفه قائلا: “بارك الله فيه وحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم”.

وقال آخر: “كفو عليه ، يستاهل ذاك الكلب”.

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وعد مغرد عماني أن ” قناة العربية أخبارها مستفزة وكأنها المتحدث الرسمي للكيان الصهيوني، ما شافع لهم غير هالمذيع”.

وقال آخر:” طاهر بركة قصفه أرض وجو فيه مقاطع ثانية بعد”.

كما أشادت المغردة فاطمة بموقف المذيع قائلة: “كفو كفو احب هاي الردود”.

وخلال المقابلة نفسها، أوقع طاهر بركة المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حرج شديد بسؤاله مراراً وتكراراً ولأكثر من 4 مرات عمّا إذا كانت ستوافق إسرائيل على إرسال لجنة تحقيق دولية على الأرض للكشف عن ملابسات مجزرة مستشفى المعمداني ما دامت واثقة أنها لم تقم بالغارة التي أسفرت عن استشهاد المئات غالبيتهم من النساء والاطفال دون أن يتلقى أي جواب‌.

ووفقا للفيديو الذي تداوله ناشطون، ففي كل مرة، كان “أدرعي” يتهرّب من الجواب المباشر ويناور في إجاباته على أسئلة المذيع واستفساراته فيما أصرّ “بركة” على طرح وإعادة نفس السؤال.