إسرائيل ترضخ لرغبة أمريكية.. الكشف عن سبب تأجيل العملية البرية في قطاع غزة

وطن- كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، عن سبب تأجيل أو تأخير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء العملية البرية التي أعلن أنه يستعد لتنفيذها في قطاع غزة المحاصر.

وقالت الوكالة، إن واشنطن وعددا من العواصم الأوروبية مارست ولا تزال تمارس ضغوطا على تل أبيب؛ لتأجيل عمليتها العسكرية البرية في قطاع غزة والتي تستهدف القضاء على الفصائل الفلسطينية وعلى حركة حماس، كما تقول تل أبيب.

يُشار إلى أن هذه المعلومات أوردتها الوكالة قبل ساعات من إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الإفراج عن محتجزتين أمريكيتين من ضمن الأسرى التي بحوزتها عقب عملية “طوفان الأقصى“.

وبحسب مصادر تحدثت للوكالة، فإن واشنطن والعواصم الأوروبية تريد من وراء هذه الضغوط كسب مزيد من الوقت لإنجاح محادثات سرية تجري بوساطة قطر؛ لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقالت المصادر إن واشنطن والعواصم الأوروبية ترى أن المفاوضات غير المباشرة مع حماس حساسة للغاية وقد تفشل.

لكن بالرغم من ذلك أكدت أن هناك دلائل على قبول الحركة الفلسطينية الإفراج عن بعض المدنيين من دون أن تضطر إسرائيل للإفراج عن أسرى فلسطينيين لديها.

إسرائيل ترضخ للرغبة الأمريكية

ووفق المصادر، فإن إسرائيل رضخت للرغبة الأمريكية وأجلت ما وصفت بأنها “عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على حماس”.

كما أن تل أبيب غيرت لهجتها بشأن الخطط الميدانية، ما يعد مؤشرا على أن النهج يذهب باتجاه عملية محدودة.

وكان الناطق باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، قد أعلن إطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين “لدواع إنسانية”، استجابة لجهود قطرية.

وأضاف أبو عبيدة، أن ما قاموا به هو ليثبتوا للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، كاذبة لا أساس لها من الصحة.