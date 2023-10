مشهد غزو العراق يتكرر.. دبلوماسي أمريكي كبير يحرج بايدن ويستقيل بسبب مجازر غزة

وطن- قدم مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية استقالته، مرجعا ذلك إلى نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب على غزة.

وقال جوش بول في رسالة نشرها على موقع “إكس” بريان فينوكين، أحد كبار المستشارين في مجموعة الأزمات: “اسمحوا لي أن أكون واضحا: هجوم حماس على إسرائيل لم يكن مجرد عمل وحشي.. لكنني أؤمن في أعماقي بأن الرد الذي تتخذه إسرائيل، ومعه الدعم الأمريكي لهذا الرد وللوضع الراهن للاحتلال، لن يؤدي إلا إلى معاناة أكثر وأعمق لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين وهذا ليس في المصلحة الأمريكية على المدى الطويل”.

