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    الهدهد

    متظاهرون ألمان يلجأون لحيلة ذكية لرفع العلم الفلسطيني في المظاهرات بعد حظره! (شاهد)

    الشرطة الالمانية تصدت بعنف كبير للعديد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين وقامت باعتقال العديد منهم
    سالم حنفيبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    متظاهرون يحملون رسم بطيخ بألوان العلم الفلسطيني
    متظاهرون يحملون رسم بطيخ بألوان العلم الفلسطيني

    وطن- في ظل ازدواجية المعايير الغربية التي تسمح بمناصرة إسرائيل دون فلسطين، وفي ظل حالة الهوس التي تعاني منها ألمانيا وسياسييها من عقدة “الهولوكوست” ومنعها رفع العلم الفلسطيني على أراضيها ووقوفها علنا بجانب دول الاحتلال في عدوانها على غزة، لجأ المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى حيلة ذكية تخرجهم من تأثير الإجراءات الجديدة التي تجرم ذلك.

     

    ووفقا لصورة تم تداولها من إحدى المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، لجأ المتظهرون إلى الاستعانة بصورة شريحة البطيخ للتعبير به كرمز لعلم فلسطين.

    وظهر عدد من المتظاهرين وهم يحملون قطعا من الكرتون عليها صورة لشريحة بطيخ تحمل ألوان:” الأخضر والأبيض والأحمر والبذور السوداء” للرمز به لعلم فلسطين.

    كما قام المتظاهرون بالكتابة على القطع الكرتونية عبارات مؤيدة لفلسطين وتطلب بحريتها من الاحتلال الغاشم الجاثم على صدر الفلسطينيين منذ نحو 75 عاما.

    تحذير من رفع العلم الفلسطيني

    يأتي هذا في حين وجهت الشرطة الألمانية تحذيرات لمتظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني تضامنًا مع القضيّة الفلسطينية وسط تهديدات بفرض غرامات مالية على كل من يتم القبض عله رافعا العلم الفلسطيني.

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    كما تصدت الشرطة الألمانية بعنف للعديد من التظاهرات المؤيدة لفلسطين وعدالة قضيتها.

    قمع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

    وأظهرت مقاطع فيديو قيام الشرطة الألمانية بالاعتداء على عدد من المتظاهرين بالضرب المبرح، واعتقال عدد منهم.

    ألمانيا تزود إسرائيل بطائرات درون

    وتأتي هذه المعايير المزدوجة بحق المؤيدين للفلسطينيين على الرغم من تزويد برلين لتل أبيب طائرات درون قتالية وذخيرة بعد أيام قليلة فقط من إعلان إسرائيل عدوانها على غزة.

    كما انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس،في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبل أيام التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، وذكر أنه سيتم حظر أي أنشطة متعلقة بحماس في ألمانيا.

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