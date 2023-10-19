متظاهرون ألمان يلجأون لحيلة ذكية لرفع العلم الفلسطيني في المظاهرات بعد حظره! (شاهد)

وطن- في ظل ازدواجية المعايير الغربية التي تسمح بمناصرة إسرائيل دون فلسطين، وفي ظل حالة الهوس التي تعاني منها ألمانيا وسياسييها من عقدة “الهولوكوست” ومنعها رفع العلم الفلسطيني على أراضيها ووقوفها علنا بجانب دول الاحتلال في عدوانها على غزة، لجأ المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى حيلة ذكية تخرجهم من تأثير الإجراءات الجديدة التي تجرم ذلك.

" الألمان يتظاهرون دعماً لفلسطين أمام وزارة الخارجية الألمانية"

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"حظرت ألمانيا حمل العلم الفلسطيني في بلادها

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فلجأ المتظاهرون لرسم بطيخ 🍉 بألوان العلم الفلسطيني" pic.twitter.com/NLOeAV9HEn — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 18, 2023

ووفقا لصورة تم تداولها من إحدى المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والرافضة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، لجأ المتظهرون إلى الاستعانة بصورة شريحة البطيخ للتعبير به كرمز لعلم فلسطين.

وظهر عدد من المتظاهرين وهم يحملون قطعا من الكرتون عليها صورة لشريحة بطيخ تحمل ألوان:” الأخضر والأبيض والأحمر والبذور السوداء” للرمز به لعلم فلسطين.

كما قام المتظاهرون بالكتابة على القطع الكرتونية عبارات مؤيدة لفلسطين وتطلب بحريتها من الاحتلال الغاشم الجاثم على صدر الفلسطينيين منذ نحو 75 عاما.

تحذير من رفع العلم الفلسطيني

يأتي هذا في حين وجهت الشرطة الألمانية تحذيرات لمتظاهرين رفعوا العلم الفلسطيني تضامنًا مع القضيّة الفلسطينية وسط تهديدات بفرض غرامات مالية على كل من يتم القبض عله رافعا العلم الفلسطيني.

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كما تصدت الشرطة الألمانية بعنف للعديد من التظاهرات المؤيدة لفلسطين وعدالة قضيتها.

قمع المظاهرات المؤيدة لفلسطين

وأظهرت مقاطع فيديو قيام الشرطة الألمانية بالاعتداء على عدد من المتظاهرين بالضرب المبرح، واعتقال عدد منهم.

الديمقراطية في ألمانيا تنتهي عند إعلانك التضامن مع فلسطين.. إن فعلت ذلك ستأتي الشرطة لتجرك نحو السجن بطريقة مذلة ومهينة. التضامن لوحده مع أطفال غزة جريمة في ألمانيا الديمقراطية! pic.twitter.com/6VsDBxzc2U — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) October 14, 2023

ألمانيا تزود إسرائيل بطائرات درون

وتأتي هذه المعايير المزدوجة بحق المؤيدين للفلسطينيين على الرغم من تزويد برلين لتل أبيب طائرات درون قتالية وذخيرة بعد أيام قليلة فقط من إعلان إسرائيل عدوانها على غزة.

" تخيلوا حجم المهزله في هذا الخبر " بعد ان رفضت طلبا سابقا للولايات المتحده بمنح مسيرات هيرون لأوكرانيا خشية الصدام مع روسيا

" ألمانيا تمنح اسرائيل طائراتين مسيره من نوع هيرون لتستخدمها بقصف غزه

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" العجيب هنا أن اسرائيل ليست بحاجه لهذه المسيرتين لانها تملك مصنع " مسيرات… pic.twitter.com/ry8kJ1KM6y — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) October 12, 2023

كما انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس،في خطاب ألقاه أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبل أيام التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا، وذكر أنه سيتم حظر أي أنشطة متعلقة بحماس في ألمانيا.