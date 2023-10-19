حمد بن جاسم يعلّق على مقابلة باسم يوسف ويسخر من الجامعة العربية

وطن – علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على تصريحات الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، حول الأوضاع في غزة، والتي أثارت ضجة طوال الساعات الماضية.

حمد بن جاسم يشكر باسم يوسف

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريدة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): “شكراً لباسم يوسف فقد قام خلال مقابلته مع بييرز مورغان بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام“.

شكراً لباسم يوسف فقد قام خلال مقابلته مع "بييرز مورغان" بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 18, 2023

تعليق نجيب ساويرس

كما علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على تصريحات باسم يوسف والحالة التي صنعها. معتبرا أن مصر خسرا إعلاميا متميزا مثله.

اقرأ أيضاً:

وسئل ساويرس عما إذا كانت مصر قد خسرت إعلاميا متميزا في إشارة إلى باسم يوسف، فأجاب قائلا: “خسرناه طبعا.. وناس ثانية كتير وهنخسر ناس كتير تاني لو كملوا بنفس الطريقة”.

وأضاف: “الظروف الحالية تدعو للتكاتف والوحدة لكن لازم نغير الأسلوب ونتيح حرية الرأي ونفرج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي”.

خسرناه طبعا….و ناس ثانية كتير و هنخسر ناس كتير تاني لو كملوا بنفس الطريقة … الظروف الحالية تدعو للتكاتف و الوحدة.. لكن لازم نغير الاسلوب و نتيح حرية الرأى و نفرج عن كل المحبوسين في قضايا الرأى .. https://t.co/A4VGcXDs5F — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 18, 2023

باسم يوسف يعود للأضواء بقوة

وكان باسم يوسف، قد تصدر التريند بسبب ما قاله وهو يحلل ما يدور حاليا من حرب إسرائيلية على قطاع غزة، ودهشته التي دفعته للنطق بكلمة دارجة في عدة دول ولا تحظى قبولا، وهي كلمة “أحـيه”.

وقال باسم يوسف خلال مقابلة مع مورغان: “شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟. قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات مؤقتا -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحـيه يعني عُبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل”.

قد تكون أجمل 9 دقائق أشاهدها منذ بداية الأحداث… مقابلة المذيع البريطاني الشهير "بييرس مورغان" مع الكوميدي المصري "باسم يوسف". استخدم باسم في هذه المقابلة منطقهم في سرد الأحداث لكن بشكل ساخر جعل المذيع المخضرم يحتار في الأمر ويعجز عن مجاراة الحوار.pic.twitter.com/vKLNHlorVy — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 18, 2023

وأثارت تصريحات باسم يوسف تفاعلا واسعا، بين النشطاء الذي تداولوا هذا المشهد، وأشادوا بما فعله المذيع المصري الساخر.