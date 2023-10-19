حفيظ دراجي يهاجم محمد صلاح بسبب كلمته عن غزة: “ليتك بقيت صامتا!”

وطن – وجه الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة “بي أن سبورتس” حفيظ دراجي انتقادات لاذعة للاعب المتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي محمد صلاح بسبب كلمته التي ألقاها بشأن العدوان على قطاع غزة.

وقال حفيظ دراجي في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، منتقدا العبارات التي أدلى بها محمد صلاح: “‏ليته بقي صامتا على أن يقول ” ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة”.

وأضاف أن محمد صلاح يقول “لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة” دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان”.

كلمة لا ترقى للمستوى

ووجه “دراجي” رسالة لمحمد صلاح قائلا: “الحياة مواقف يا محمد. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف”.

وكان محـمد صلاح وبعد صمت طويل دام 12 يوما على شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قد خرج بكلمة علق فيها على الأحداث وطالب بمساعدة المحاصرين في غزة.

محمد صلاح تجنب إدانة إسرائيل

وفي كلمته التي جاءت باللغة الإنجليزية ونشرها عبر حسابه على “انستغرام” بعد موجة غضب وانتقاد ضده، قال محمد صلاح الذي تجنب ذكر اسم الاحتلال الإسرائيلي وإدانته صراحة، أنه ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.

وأضاف:”شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

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وطالب “صلاح” بوقف المجازر والسماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا.

دعوة لتوفير الماء ولدواء والغذاء لأهل غزة

ولفت محمد صلاح إلى أن سكان غزة يمرون بأوضاع مزرية، واستشهد بمجزرة مستشفى المعمداني التي تسبب بها الاحتلال.

وقال: “بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا”.

واختتم نجم ليفربول الطامح للكرة الذهبية كلمته، بمناشدة “جميع قادة العالم للتكاتف معا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء”. مشددا “الإنسانية يجب أن تسود” حسب قوله.