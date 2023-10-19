النواب هربوا عبر الأنفاق.. تفاصيل اقتحام يهود أمريكيين مبنى الكونغرس لوقف حرب غزة (شاهد)

وطن- أدى احتجاج برعاية مجموعة يهودية أمريكية، تطالب بوقف الحرب على غزة، إلى اعتقال عدة أشخاص، بعد أن دخل مئات المتظاهرين القاعة المستديرة لمبنى الكونغرس الأمريكي على الرغم من تحذيرات الشرطة.

A group of protesters are demonstrating inside the Cannon Rotunda. Demonstrations are not allowed inside Congressional Buildings. pic.twitter.com/pZHKqSpjoL — The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 18, 2023

ودعا المحتجون، الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستخدام نفوذه لتنفيذ وقف إطلاق النار واستخدام أي أداة ممكنة لإجبار إسرائيل على وقف حربها على الفلسطينيين في غزة.

وخرجت هذه الفعالية، برعاية الصوت اليهودي من أجل السلام وIfNotNow، وهما منظمتان يهوديتان لهما موقف مؤيد مع الفلسطينيين.

وقالت شرطة الكابيتول على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن المتظاهرين كانوا يتظاهرون “داخل Cannon Rotunda”، مضيفة أن المظاهرات غير مسموح بها داخل مباني الكونغرس.

وأدى الاحتجاج إلى قيام الشرطة بتقييد جميع نقاط دخول المشاة، إلى مباني مكاتب مجلس النواب لأعضاء المجلس والموظفين فقط، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من الرقيب في مجلس النواب، وأدى إلى إغلاق الطرق بشكل متواصل، وفقًا لشرطة الكابيتول.

يهود أمريكيون يدخلون مبنى الكونغرس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/pEYgeTG7NT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 19, 2023

وكان عدد المحتجين يبلغ 350 شخصا، بينهم 20 حاخامًا، حيث كانوا في اعتصام في مبنى كانون هاوس، وفقًا لتغريدة من الصوت اليهودي من أجل السلام.

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وقالت المنظمة إن المتظاهرين لن يغادروا حتى يدعو الكونجرس إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتطلق منظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام” على نفسها اسم “أكبر منظمة يهودية تقدمية مناهضة للصهيونية في العالم”.

وتقول إنها “المجموعة اليهودية الرئيسية” الوحيدة التي تدعم “دعوة المجتمع المدني الفلسطيني للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023

بدورها، فإن النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين التي قللت مرارًا وتكرارًا من أهمية اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول في يناير 2021، وصفت احتجاج يوم الأربعاء بأنه تمرد.

وأفادت شرطة الكابيتول بأن لديها معلومات تفيد بأن أعضاء الكونجرس كان سيتم استهدافهم، وُطلب منهم البقاء في الداخل واستخدام الأنفاق تحت الأرض فقط.

وجرت المظاهرة في واشنطن العاصمة، بعد أسبوعين تقريباً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 3500 شخص.

وقطعت إسرائيل الوقود والمياه والمرافق الأخرى التي كانت تزودها بها في السابق إلى غزة، مما ترك المدنيين دون موارد مع استمرار الهجمات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن يوم الأربعاء، أنه سيسمح بتسليم المساعدات من مصر إلى غزة بشرط عدم وصول أي منها إلى حماس.