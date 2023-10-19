أعنف اقتحام إسرائيلي لمخيم نور شمس.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة (شاهد)

وطن – اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن خمسة شهداء حتى الآن وفق مصادر طبية وشهود عيان.

ففي عدوان وُصف بأنه الأشد عنفا والأوسع نطاقا، وفي خضم إطلاق النار عشوائيا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس، بعدد كبير من الآليات العسكرية وجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وجرفت شوارع وبنية تحتية.

واندلعت اشتباكات عنيفة خلال عملية الاقتحام، فيما أقدم جيش الاحتلال على قصف المخيم باستخدام طائرة مسيرة، دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في المخيم بعد محاصرته.

وأقدمت جرافات الاحتلال على عمليات تخريب في الشارع الرئيسي بالمخيم المعروف بشارع نابلس، وشارع المقبرة، وصرح الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل المخيم، والعديد من الشوارع المتفرعة بين المنازل.

إصابات جديدة تصل مستشفى الشهيد ثابت ثابت من مخيم نور شمس في طولكرم؛ جراء الاجتياح الإسرائيلي المستمر. pic.twitter.com/gHvKYZx3ew — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2023

ونصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية عند المفترقات الرئيسة للمدينة، ومنعت حركة تنقل المواطنين ومركباتهم، خاصة في شارع شويكة شمال طولكرم، والحي الغربي، وشارع فرعون جنوبا.

عاجل| تغطية صحفية: ارتقاء شاب على الأقل وعدة إصابات باستهداف طائرة انتحارية إسرائيلية لمجموعة شبان داخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/ZbPbO919Bk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2023

وقالت تقارير محلية، إن قوات الاحتلال حطّمت مركبات الفلسطينيين المتوقفة أمام منازل أصحابها، وعاثت خرابا في الممتلكات العامة والخاصة في شوارع المخيم، وفجرت أسوار العديد منها، وأغلقت جرافات الاحتلال مدخل المخيم بالسواتر الترابية.

https://x.com/qudsn/status/1715003689318944888?s=20

المقاومون يردون على الاحتلال

في المقابل، قالت كتيبة طولكرم – الرد السريع (التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) في بيان لها: “يخوض مجاهدونا برفقة فصائل المقاومة اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيمي طولكرم و”نور شمس” وتمكن جندنا من إيقاع قوات العدو في كمين محكم في (حارة المنشية) بصليات رصاصهم المبارك وعبوات (أمير 1)”.

مقاطع فيديو متداولة تُظهر اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية، مخيم "نور شمس" في طولكرم بالضفة الغربية، وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية وتدمير شوارعه بالجرافات. pic.twitter.com/gcGFdTXSfP — TRT عربي (@TRTArabi) October 19, 2023

وقالت مصادر إعلامية، إن قوات الاحتلال دفعت بحشود غير مسبوقة، فيما تسعى للقضاء التام على المقاومة هناك.

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فيما أكّد شهود عيان أن كل الشهداء والجرحى هم من المواطنين المدنيين، ولم يسقط بينهم أي مقاوم.

توتر مستمر في مخيم نور شمس

يُشار إلى أن مخيم نور شمس يشهد منذ عدة أشهر، توترا متصاعد، نفذ خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات عسكرية، دمر خلالها منازل ومحال تجارية، وجرف شوارع وبنية تحتية.

في حين يتزامن التصعيد الأخير، مع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية، وأعقبتها حرب إسرائيلية غاشمة على قطاع غزة.