نجل سلطان عُمان يتضامن مع غزة على طريقته الخاصة (شاهد)

وطن – شارك بلعرب، نجل سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، منشورات تضامنية مع أبناء غزة الذين يتعرضون لقصف همجي عنيف من الاحتلال الإسرائيلي، ويواجهون خطر التوغل البري في أي لحظة.

وعبر حسابه الرسمي بانستغرام، نشر “بلعرب” فيديو وصوراً تعبر عن حجم المعاناة التي لحقت بالفلسطينيين وأبناء غزة. أولها فيديو جاء فيه: “ليس سلاما أن تكنِسَ ألم العالم تحت السِجَّاد، أن تدير ظهرك لتهاوي التِعداد”.

بلعرب بن هيثم بن طارق يدين جرائم إسرائيل

ويضيف المقطع الذي نشره بلعرب ويعبر عن الوضع في غزة وفلسطين: “ليس سلاماً أن ترقص في مجالس الحداد ليس سلاما اصمات المسجون وتمجيد السجَّان انسنة الحيوان وتهميش الإنسان”.

وجاء في الفيديو الذي شاركه نجل سلطان عمان بلعرب بن هيثم آل سعيد: “كيف ننام؟ كيف تعقد اللسان الآن وتصم الآذان أنت مُدان. مُدان”.

وفي الصورة الأخرى التي شاركها “كاريكاتير يظهر أطفالاً على شكل ملائكة تطير نحو السماء”.

في إشارة للأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال قصفه مستشفى المعمداني في حي الزيتون ضمن قطاع غزة المحاصر.

حصار غزة

وقصفت إسرائيل بالطيران الحربي والمدفعية، فجر الأربعاء، عددا من المواقع في مختلف أنحاء قطاع غزة، لليوم الثاني عشر على التوالي.

ونفذ الطيران الحربي غارات شملت مناطق شمالي القطاع بما في ذلك مدينة جباليا شمال غزة، وحي الشجاعية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعشرات القذائف، حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قرب المستشفى الأهلي المعمداني الذي شهد، الثلاثاء، قصفا إسرائيليا خلّف أكثر من 500 شهيد.