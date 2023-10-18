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    الهدهد

    نتنياهو يبرر قتل أطفال غزة ويصفهم بأطفال الظلام!

    طبيب بريطاني كشف أن 40% من الضحايا الذين يأتون للمستشفيات للعلاج من آثار القصف هم من الأطفال!
    سالم حنفيبواسطة آخر تحديث:تعليق واحد2 دقائق
    بنيامين نتنياهو
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    وطن- في واقعة جديدة تعكس إجرام الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو الذي يعتبر الأطفال الفلسطينيين لا يستحقون الحياة، أقدم الأخير على وصف أطفال غزة بأطفال الظلام.

    ووثق ناشطون تغريدة لبنيامين نتنياهو قبل أن يقوم بحذفها سريعا يهاجم فيها ويقل من قدر أطـفال غزة، قائلا: “هذا صراع بين أطفال النور وأطفال الظلام..بين الإنسانية وشريعة الغاب”.

    تغريدة نتنياهو المحذوفة حول أطفال غزة
    تغريدة نتنياهو المحذوفة حول أطـهههفال غزة

    وتعكس تغريدة بنيامين نتنياهو استهتاره بحياة أطـفال غزة الذين يشكلون نحو 40 بالمئة من بين الشهداء والجرحى الذين ارتقوا على مدى الـ11 يوما الماضية، منذ بدء العدوان على القطاع.

    ومما يؤكد استهدافهم، قالت وزارة الصحة في غزة أن غالبية الشهداء نتيجة القصف الإجرامي الذي استهدف مستشفى المعمداني مساء الثلاثاء هم من الأطفال والنساء.

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    40% من الضحايا هم أطفال

    وكان الطبيب البريطاني غسان أبو ستة، الذي يعمل في مدينة غزة قد كشف أن حوالي 40% من الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفى هم من الأطفال.

    وقال في تصريحات لبي بي سي: “إنها كلها إصابات ناجمة عن الانفجارات، وهناك الإصابات المروعة الناجمة عن الشظايا والحروق وسقوط الحجارة، حيث يتم انتشال الناس من تحت أنقاض منازلهم”.

    انتشار ظاهرة الطفل الجريح في غزة

    ووصف “أبو ستة” المشاهد التي رآها في غزة بأنها “ظاهرة الطفل الجريح الذي لا عائلة له على قيد الحياة”.

    وقال: “كل يوم لدينا هذه الحالات حيث يقال لنا أن هذا هو الفرد الوحيد الباقي من الأسرة”.

     

    وأكد إنه عالج فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات مصابة بحروق وفتاة أخرى تبلغ من العمر أربع سنوات تعاني أيضًا من حروق في الوجه وإصابة في الرأس.

    وأضاف: “لقد كانوا الوحيدين الذين تم انتشالهم من منزل العائلة باعتبارهم ناجين”.

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