مشاري العفاسي: “اليوم أقدم الإخوان المسلمين وحماس على نفسي!”

وطن – نحّى الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي خلافاته مع جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، وذلك بالتزامن مع تصدي مقاتليها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال “العفاسي” في تدوينة له عبر حسابه على منصة “x” (تويتر سابقا): “نعم أختلف مع الإخوان المسلمين أو حماس لكني اليوم أقدمهم على نفسي لأنهم إخواني في الدين مهما بلغ الخلاف”.

وأعلن “العفاسي” أن موقفه هذا جاء اتساقا مع قول الله تعالى: “وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر”.

دمهم مصون

كما أكد على ان “ودمهم مصون ومعصوم “، اقتداء بقول النبي ﷺ: “كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه” .

واختتم قائلا: “أفنجعل المسلمين كالمجرمين”.

مشاري العفاسي يهاجم حماس

وكان الداعية مشاري العفاسي، قد شن هجوما عنيفا على حركة “حماس”؛ بسبب تعليقها على القصف الثلاثي على سوريا في أبريل/نيسان 2018.

نشر “العفاسي”، حينها صورة من بيان “حماس” الذي أدان الضربة الأمريكية – الفرنسية – البريطانية على سوريا، واعتبرها “عدوانا سافرا على الأراضي السورية”، ليعلق عليها: “الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين”.

وفي تعليقه على خبر قول حماس أنها لا تمانع بإعادة العلاقة مع النظام السوري، قال: “حالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر. أما نحن، فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين، ويخرجنا من بينهم أمة واحدة، بكتاب الله وسنة رسوله متمسكين”.