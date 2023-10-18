ماذا قال محمد أبو تريكة عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة؟!

وطن – علق نجم منتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة، بعبارات مؤثرة، على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

محمد أبو تريكة يعلق على إبادة غزة

وقال أبو تريكة في تدوينة عبر حسابه على منصة “فيسبوك”: “‏إبادة جديدة ارتكبها الكيان الصهيونى في غزة سيتجاهلها العالم المنافق.. اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير”.

كما أضاف: “‏اللهم إنا لا نملك لأهلنا في فلسطين إلا الدعاء.. ‏اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم”.



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مجزرة مستشفى المعمداني .. 500 شهيد على الأقل

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت مجزرة مروعة بشنها قصفا عنيفا على مستشفى الأهلي المعمداني دون سابق إنذار.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 500 شهيد على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال، جراء هذا العدوان الإسرائيلي المروع.

وفي أعقاب المجزرة، أعلن الأردن أنّه قرّر إلغاء القمّة الرباعية التي كانت مقرّرة في عمّان بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، إضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد القصف الذي طال مستشفى المعمداني في غزة.

في حين، دعت روسيا والإمارات العربية المتّحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعد القصف المروع الذي طال المستشفى، في حين تقرّر التصويت يوم الأربعاء على مشروع قرار اقترحته البرازيل.