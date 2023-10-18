“لا أنام من القهر”.. تغريدة مؤثرة لحمزة نمرة عن شهداء غزة تلقى تفاعلا

وطن – عبر الفنان المصري حمزة نمرة، عن حزنه وتأثره لما يتعرض له الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، على يد الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتدمير وتهجير.

مؤكدا أن جميع دول العالم خذلت هؤلاء الشهداء، وأنه “لا يعرف النوم بسبب “القهر الذي سبّبته تلك المجزرة التي خلّفت مئات الشهداء والجرحى، من بينهم أطفال ونساء”، في إشارة منه إلى مجزرة مستشفى المعمداني، الثلاثاء، جراء قصف صهيوني غاشم.

وقال حمزة نمرة في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً- إن “قلبه موجوع على الشهداء الذين ماتوا ولا يعرف كيف ينام من القهر”. وكشف أنه “أمسك المصحف وقرأ كلام الله فهدأت روحه واطمأنت على أهل فلسطين.”

حمزة نمرة يدين جرائم الاحتلال ويتضامن مع غزة

ودعا نمرة إلى تخيل من كانوا في المستشفى المعمداني” في غزة بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وبكائهم وقلة حيلتهم.”

وقال الفنان المصري إن كل العالم “خذل أهل فلسطين وأدار وجهه عنهم ولكن الجنة ستكون من نصيبهم”.

وجاء في نص منشوره التضامني مع أهالي غزة: “في غمضة عين.. في أسرع من غمضة عين.. اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله! لنعيمك يارب! “فرحين بما آتاهم الله من فضله” وخلاص.. مافيش خوف..مافيش حزن.. مافيش كل العالم البائس المجنون ده.. في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ ياللي كل العالم..كل العالم خذلكم ودوّر وشه الناحية التانية.”

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واستطرد: “الجنة طبعاً ليكم اومال هتكون لمين؟ لينا؟ احنا شيلتنا تقيلة اوي..لكن انتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي.. ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يارحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر.. آمنت يارب بك وباليوم الآخر.. إنا لله وإنا إليه راجعون يقيناً.”

حمزة نمرة يدعو للتبرع من أجل أهالي غزة

وكان حمزة نمرة وجه، السبت، دعوة لأصدقائه ومتابعيه بالتبرع للشعب الفلسطيني، وقال عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في” فيسبوك“: “الشعب الفلسطيني بيتعرض لكارثة إنسانية بكل المقاييس، يمكن أقل شيء نساعد به هو أن نخفف معاناتهم بتوفير المواد الغذائية والدواء من خلال المؤسسات الإغاثية المصرية المختلفة”.

وأضاف: “بدعوكم للتبرع إلى بنك الطعام المصري والهلال الأحمر المصري، وكلنا مع الشعب الفلسطيني، ربنا يلطف بيهم ويثبتهم ويخفف عنهم يا رب”.

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وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.