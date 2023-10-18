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    الهدهد

    تغريدة فاضحة لـِ”أحمد أبو الغيط” عن مجزرة مستشفى المعمداني تثير غضباً .. ماذا قال؟

    أحمد أبو الغيط لم يحمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم واستجدى الدول الغربية لوقف ما وصفها بالمأساة
    أنس السالمبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    تغريدة أحمد أبو الغيط عن مجزرة مستشفى المعمداني
    أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة لدول العربية

    وطن – تسببت تغريدة فاضحة للأمين العام لجامعة لدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستجدي فيها الغرب لوقف الحرب على قطاع غزة بعد قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني، بموجة غضب ممزوجة بالسخرية ضده من قبل المغردين والناشطين العرب.

    وقال أحمد أبو الغيط في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة “x” (تويتر سابقا) مدينا مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء، متسائلا دون أن يحمل إسرائيل المسؤولية: “اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟”.

    وأضاف أحمد أبو الغيط عن غزة: “آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.”

    استجداء للغرب

    وفي طلب غريب يعكس عجز الجامعة العربية وخذلانها لفلسطين وقضيتها، طالب “أبو الغيط” الغرب أن يوقف هذه المأساة وفوراً.

    ولم ينس أمين عام جامعة الدول العربية أن يضع إشارة في تغريدته لحسابات عدد من وزارات الخارجية لبعض الدول الغربية، وكذلك بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية.

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    أحمد أبو الغيط يثير غضب المغريدين

    تغريدة “أبو الغيط” فتحت النار عليه من قب المغردين الذين استنكروا حالة العجز والهوان العربية. معبرين عن غضبهم من أن يستجدي الدول الغربية لنصرة غزة. ساخرين من المنصب الي يتقلده دون ن يكون له أي فائدة تذكر فيما يتعلق بدعم القضايا العربية.

    وفي هذا السياق، رد الناشط اليمني محمد المسمري على تغريدة “أبو الغيط” قائلا:” تستحي ان تذكر اسم المجرم يا حيف”.

    كما هاجم الإعلامي الكويتي محمد المطيري “أبو الغيط” الوجامعة العربية قائلا:” يا لقبح الموقف وخنوع المقام! تعساً لكم إلى يوم الدين.. منشن وندد خذلكم الله كما خذلتمونا “.

    بينما علق الباحث السياسي والأكاديمي الليبي حافظ العويل على ما قاله “أبو الغيط” متسائلا:” الا تستحوا ؟!”.

    أما الناشطة آية الشناوي فخاطبته قائلة:” جتك خيبه عليك انت والغرب.. 22 دولة عربية وبتستنجد بالغرب حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا حسبي الله ونعم الوكيل”.

    وفي سخرية واضحة من حديثه، استحلفه الطبيب المصري أحمد مهنا بحياة “تسيبي ليفني”، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي ظهر وهو ممسكا بيدها في القاهرة في ديسمبر 2008 بعد تهديدها بشن عدوان على غزة، وهو ما كان بعد ساعات من لقائها به.

    يأتي ذلك في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد ونحو 13 ألف جريح، مع تسجيل نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال.

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