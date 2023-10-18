تغريدة فاضحة لـِ”أحمد أبو الغيط” عن مجزرة مستشفى المعمداني تثير غضباً .. ماذا قال؟

وطن – تسببت تغريدة فاضحة للأمين العام لجامعة لدول العربية، أحمد أبو الغيط، يستجدي فيها الغرب لوقف الحرب على قطاع غزة بعد قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني، بموجة غضب ممزوجة بالسخرية ضده من قبل المغردين والناشطين العرب.

وقال أحمد أبو الغيط في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة “x” (تويتر سابقا) مدينا مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء، متسائلا دون أن يحمل إسرائيل المسؤولية: “اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟”.

وأضاف أحمد أبو الغيط عن غزة: “آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم.”

استجداء للغرب

وفي طلب غريب يعكس عجز الجامعة العربية وخذلانها لفلسطين وقضيتها، طالب “أبو الغيط” الغرب أن يوقف هذه المأساة وفوراً.

اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف #مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب ان يوقف هذه المأساة وفوراً.@IntlCrimCourt@UNHumanRights @ahrcommittee @StateDept @francediplo_AR @FCDOArabic @SpainMFA @ItalyMFA_int — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 17, 2023

ولم ينس أمين عام جامعة الدول العربية أن يضع إشارة في تغريدته لحسابات عدد من وزارات الخارجية لبعض الدول الغربية، وكذلك بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية.

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أحمد أبو الغيط يثير غضب المغريدين

تغريدة “أبو الغيط” فتحت النار عليه من قب المغردين الذين استنكروا حالة العجز والهوان العربية. معبرين عن غضبهم من أن يستجدي الدول الغربية لنصرة غزة. ساخرين من المنصب الي يتقلده دون ن يكون له أي فائدة تذكر فيما يتعلق بدعم القضايا العربية.

وفي هذا السياق، رد الناشط اليمني محمد المسمري على تغريدة “أبو الغيط” قائلا:” تستحي ان تذكر اسم المجرم يا حيف”.

تستحي ان تذكر اسم المجرم

يا حيف — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) October 17, 2023

كما هاجم الإعلامي الكويتي محمد المطيري “أبو الغيط” الوجامعة العربية قائلا:” يا لقبح الموقف وخنوع المقام! تعساً لكم إلى يوم الدين.. منشن وندد خذلكم الله كما خذلتمونا “.

يا لقبح الموقف وخنوع المقام! تعساً لكم إلى يوم الدين..

منشن وندد خذلكم الله كما خذلتمونا ..! — محمد المطيري (@mnmkuw) October 17, 2023

بينما علق الباحث السياسي والأكاديمي الليبي حافظ العويل على ما قاله “أبو الغيط” متسائلا:” الا تستحوا ؟!”.

الا تستحوا ؟! — Hafed Al Ghwell – حافظ الغويل (@HafedAlGhwell) October 17, 2023

أما الناشطة آية الشناوي فخاطبته قائلة:” جتك خيبه عليك انت والغرب.. 22 دولة عربية وبتستنجد بالغرب حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي سخرية واضحة من حديثه، استحلفه الطبيب المصري أحمد مهنا بحياة “تسيبي ليفني”، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة التي ظهر وهو ممسكا بيدها في القاهرة في ديسمبر 2008 بعد تهديدها بشن عدوان على غزة، وهو ما كان بعد ساعات من لقائها به.

وحياة تسيبي ليفني؟ — طبيب اطفال د.احمد مهنا (@ldVNod5Lu7rIrAu) October 17, 2023

يأتي ذلك في حين أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 3 آلاف شهيد ونحو 13 ألف جريح، مع تسجيل نحو 1200 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المنازل منهم نحو 500 بلاغ عن أطفال.