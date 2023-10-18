المستشار الألماني ينبطح أرضا في مطار بن غوريون وصواريخ المقاومة فوق رأسه (شاهد)

وطن- وثق مقطع فيديو لحظات انبطاح المستشار الألماني أولاف شولتس والوفد الحكومي الذي كان برفقته في زيارته الداعمة لإسرائيل، أمس الثلاثاء، على بطونهم لحظة سماع صافرات الإنذار قبيل إقلاع طائرته من المطار عقب انتهاء الزيارة.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة خروج المستشار الألماني، أولاف شولتس، والوفد المرافق له من الطائرة مهرولا بعد انطلاق صافرات الإنذار في مطار بن غوريون بالتزامن مع وصول رشقة صاروخية لتل أبيب.

كما وثق الفيديو نزول “شولتس” ووفده الحكومي المرافق لأرض المطار قبل إقلاع الطائرة مباشرة واستلقائهم على الأرض قبل أن يتم نقله إلى أحد الملاجئ، بينما كانت الصواريخ تعبر الأجواء من فوقهم.

🚨⚡️بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس يهم بمغادرة تل أبيب إلى دول عربية، إنهمرت صواريخ المقاومة الفلسطينية على العاصمة الإسرائيلية

اضطر شولتز والوفد المرافق له إلى النزول من الطائرة والاستلقاء على الأرض بعد إطلاق الإنذارات.

شاهد عيان:

وكان شولتس يجلس بسلام على متن الطائرة… pic.twitter.com/pgLtUV7Ptz — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) October 18, 2023

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المستشار الألماني يصل إسرائيل

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد وصل إلى إسرائيل، الثلاثاء، في زيارة تستهدف إظهار التضامن معها عقب عملية طوفان الأقصى الغير مسبوقة على إسرائيل.

#فيديو | جانب من وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى #إسرائيل pic.twitter.com/vt4UbP7AFv — Step News Agency – وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) October 17, 2023

وزعم “شولتس” في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو :”ألمانيا وإسرائيل بلدان ديمقراطيان يتصرفان بالعدالة والقانون حتى في المواقف بالغة الصعوبة”.

معاناة شولتس من عقدة الهولوكوست

وقال المستشار الالماني الذي ما زال يعاني من عقدة الهولوكوست: “سنحمي المؤسسات اليهودية في ألمانيا”.

وأضاف أن “مهمة ألمانيا هي ضمان وجود إسرائيل وأمنها”، موضحا أن جميع الأحزاب في البرلمان الألماني البوندستاغ تؤيد هذا الموقف.