الخامسة بتوقيت غزة.. المعلق فهد العتيبي يتضامن مع فلسطين بهذه المقدمة (شاهد)

وطن- تضامن المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي مع فلسطين، في مقدمة تعليقه على مباراة الأرجنتين أمام نظيره بيرو، في منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وقال المعلق السعودي فهد العتيبي، في بداية تعليقه على مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026، ” الخامسة صباحاً بتوقيت غزة، تقام هذه المباراة في اليوم الذي تفوح فيه رائحة الموت في كل مكان بغزة ويسقط الضحايا من أطفال ونساء وشيوخ في كل مكان”.

كما وانتهت مباراة الأرجنتين وبيرو في منافسات تصفيات كأس العالم 2026، بخسارة الأخير بهدفين نظيفين دون رد، كان من توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ال32 وال42.

تضامن المعلق فهد العتيبي مع فلسطين

وتابع السعودي العتيبي، ” تقصف المستشفيات في غزة ويسيل دعم الأبرياء الفلسطينيين، وسط صمت دولي مخيف، إننا اليوم نشعر بالكثير من الأسى حين حيال ذلك، ولا نملك إلا الدعاء لأهلنا في فلسطين، بأن يرحم شهداءهم وأن يربط على قلوبهم وأن يلطف بهم ويشفي جراحهم .. وحسبنا الله ونعم الوكيل..”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر بحق المدنيين في فلسطين بمدينة غزة، لعل أبرزها استهداف النازحين من الأطفال والنساء والشيوخ داخل مشفى المعمداني شرق مدينة غزة، والذي ارتقى على إثره أكثر من 500 شهيد فلسطيني، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

اقرأ أيضاً:

تضامن نجوم وأندية رياضية مع فلسطين

وكان العديد من النجوم والأندية الرياضية على المستوى العربي والدولي، قد عبرت عن تضامنها مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة والمستمرة لليوم ال12 على التوالي.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، وقف جميع الأنشطة الرياضية حتى إشعار أخر، تضامناً مع فلسطين.

يشار إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قد تجاوزت 3 ألاف شهيد فلسطيني، ونحو 12 ألف جريح وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والخطيرة، وفق ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.