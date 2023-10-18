الأردن يحذر إسرائيل من التهجير: “أي محاولة ستكون إعلان حرب”

وطن – اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية، أن الحرب على غزة ذاهبة نحو الأسوأ، واستنكرت ما وصفته “ازدواجية المعايير” التي يتعامل بها العالم مع حقوق الإنسان.

ودخلت الحرب على غزة يومها الثاني عشر منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”، مع سقوط مئات الشهداء وتفاقم الوضع الإنساني.

ويستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره، وازداد التصعيد مع استهداف ممنهج للمشافي وآخرها مستشفى المعمداني.

الأردن يحذر إسرائيل

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة ستعتبر إعلان حرب”.

وذكر “الصفدي” في تصريحاته لـ”سي إن إن” أن الأردن يعمل بكل جهوده لوقف الحرب المستعرة على قطاع غزة.

عاجل | وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي لـ"سي إن إن": الفلسطينيون والأردنيون يرفضون التهجير وأي محاولة لذلك ستقود لحرب أخرى بالمنطقة واتساع الصراع pic.twitter.com/mBLFJcE6Du — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 18, 2023

ووصف الوزير الأردني “ما يحدث في غزة” حسب القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف وملحقاتها بالعقاب الجماعي وجريمة الحرب.

إلغاء القمة الرباعية في الأردن

يذكر أن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية التي كانت مقررة، الأربعاء، بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورؤساء الولايات المتحدة جو بايدن، ومصر عبد الفتاح السيسي، وفلسطين محمود عباس.

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وعن ذلك أوضح الوزير الصفدي: “إذا عُقدت هذه القمة نريد أن تنتج مخرجا واحدا لا ثاني له وهو وقف الحرب واحترام إنسانية الفلسطينيين وإيصال ما يستحقون من مساعدات”.

وأكمل الوزير الأردني وفق ما نقلته الأناضول: “تعقد القمة في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب ووقف هذه المجازر ووقف سفك الدم ووقف تلك الحرب وهذا العدوان الذي يدفع المنطقة برمتها إلى الهاوية”.