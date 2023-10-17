وصفوها بالحثالة.. مستوطنون يشتمون ويطردون وزيرة إسرائيلية من أحد فنادق البحر الميت! (شاهد)

وطن- تعرضت وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، أوريت ستروك، لسيل من الشتائم من قبل المستوطنين خلال حضورها لأحد فنادق البحر الميت لتفقد المستوطنيين الفارين من مستوطنات غلاف غزة.

وبمجرد وصولها إلى باب الفندق، توجه نحوها أحد المستوطنين الغاضبين من الحكومة قائلا:”سيدة ستروك أعتقد انه من الوقاحة أن تأتي إلينا بوجهك هذا”.

وانفجر المستوطن في وجهها رغم محاولات إسكاته قائلا:”أنت أحد خونة هذه الدولة، اغربوا عن وجهنا،لا حد يرغب بكم هنا”.

وتابع قائلا: ” أنتم أعضاء حكومة متخلفين، اغربوا عنا واغربوا عن وجهنا..أنتم حكومة عار..اغربي عن وجهي وبلا أي كلمة”.

وواصل المستوطن الغاضب هجومه على “أوريت ستروك” بالقول: “اذهبي من هنا.. انصرفي من هنا يا حثالة، ممنوع أن تكوني هنا”.

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ومع تدخل الحرس الشخصي للوزيرة لمنع المستوطن من الحديث، زاد هجومه على الوزيرة قائلا:”اصرفي من هنا أيتها المعتوهة، أيتها الفاشية”.

وأردف قائلا:” اللعنة عليكي أيها الفاشيون”، موضحا أنه “يرتعد مثل دجاجة منحورة”، من هول ما حدث في المستوطنات على يد كتائب القسام.

وعاد المستوطن ليكيل الشتائم ل “أوريت ستروك” قائلا:” يا لك من وقحة، اغلقي عليكي باب بيتك يا حثالة”.

وردا على من طالبه بالهدوء بالقول: “عائلتي بالقرب من غزة وتطلب مني ان أهدأ، لقد تم قتل أصدقائي.. لقد خنتم الدولة والحكومة”.