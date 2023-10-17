والد لامين يامال لاعب برشلونة يتضامن مع فلسطين بهذه الصورة

وطن- نشر والد لاعب برشلونة الإسباني لامين يامال، صورة عبر حسابه على الانستغرام، يتضامن فيها مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية هي الأعنف على قطاع غزة منذ حلول النكبة الفلسطينية عام 1948، والمستمرة لليوم ال11 على التوالي.

وتظهر في الصورة التي نشرها والد لاعب نادي برشلونة لامين يامال، علم دولة فلسطين، عبر حسابه الشخصي على منصة الانستغرام، كتب عليها باللغة الإنجليزية مترجم، ” الحرية لفلسطين .. فلسطين حرة”.

تضامن والد لامين يامال مع فلسطين

ووالد لاعب برشلونة يامال، كحال العديد من النجوم الرياضيين من العرب والأجانب، الذي ن عبروا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، إثر ما يتعرض له أهل فلسطين بغزة لحرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ.

مجزرة مشفى المعمداني

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي بغاراته المجازر البشعة بحق الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، كان أخرها استهداف المشفى المعمداني وسط مدينة غزة، والذي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد، وفق الإحصائية الأولية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية حتى كتابة هذا الخبر.

ومن الجدير بالذكر فإن إحصائية عدد الشهداء قد وصل إلى أكثر من 3 ألاف شهيد فلسطيني بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، جلهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 11 ألف جريح وصفت جراحهم ما بين متوسطة وخطيرة.

اقرأ أيضاً: